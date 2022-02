Una campagna teaser piena di asterischi e non detti, ecco come procede l'avvicinamento al debutto della Maserati Grecale, previsto per il 22 marzo dopo essere stato rimandato una prima volta a causa della crisi dei chip. Dopo la foto del SUV a figura intera ma coperto da particolari pellicole, oggi è il giorno di un dettaglio molto importante per un modello del Tridente: la velocità massima.

Un post sui social la annuncia senza però spoilerare nulla, lasciando a 3 asterischi il compito di far nascere la curiosità. "Farò correre il tuo cuore" recita la frase, anticipando prestazioni da vera sportiva. Specialmente se sotto il cofano ci sarà il nuovo V6.

C'è Nettuno?

Proprio il V6 derivato dalla MC20, chiamato Nettuno, dovrebbe rappresentare il top della gamma motori della Maserati Grecale. In condizionale è d'obbligo perché mai nessuno da Modena ne ha ufficializzato la presenza sotto il cofano del prossimo SUV medio, ma è facile immaginare come dalla coupé sportiva il nuovo motore verrà utilizzato su gran parte dei nuovi modelli.

Secondo alcuni rumors comunque verrà reso leggermente meno potente rispetto ai 630 CV che muovono la MC20, con la Maserati Grecale che potrebbe toccare quota 600 CV, ben più rispetto alla Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio dalla quale riprende il pianale Giorgio e anche se paragonata alla Porsche Macan, prossima rivale del SUV del Tridente. Per il resto i motori saranno dei 4 cilindri mild hybrid, con potenza minima di 300 CV e 450 Nm di coppia.

La Maserati Grecale l'abbiamo già guidata, anche se ancora camuffata, nella versione da 300 CV, la meno potente della gamma. Un primo test per saggiare le qualità meccaniche del SUV medio del Tridente.