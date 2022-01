Non è la prima volta che diamo un'occhiata all'interno della Maserati Grecale: le prime foto spia mostravano un prototipo dagli eleganti sedili rossi con pannelli porta abbinati, lasciando poco spazio all'immaginazione per quanto riguarda la loro forma.

Qui però siamo un passo ancora oltre, perché le nuove foto spia ci fanno vedere qualcosa che nelle foto precedenti era ancora camuffato: il sistema di infotainment, e più in generale il gruppo plancia-cruscotto. Unendo le due serie di foto, possiamo farci un'idea praticamente completa di come sarà dentro il nuovo SUV del Tridente su base Giorgio.

A "mosaico" vediamo tutto

Come dicevamo poco sopra, nelle immagini precedenti l'interno della Grecale si faceva vedere chiaramente nei sedili e nei pannelli, mentre stavolta è l'esatto opposto: sedili e portiere sono coperti, ma plancia e cruscotto sono esposti, con l'infotainment bene in vista. Qui sotto potrete vedere il contrasto fra le due foto.

Non ci aspettavamo uno schermo centrale così generoso nelle dimensioni, nelle foto spia precedenti. All'infotelematica spetteranno la stragrande maggioranza delle funzioni, tant'è che si nota un singolo vetro diviso in due parti tramite un sottile pannello di controllo. Una soluzione che sembra molto raffinata.

Vien da pensare che la parte inferiore si occupi del climatizzatore, anche perché di tasti fisici in merito non se ne vedono. Lo schermo superiore invece dovrebbe esser riservato a comunicazione, navigazione e media. E a giudicare dalle impronte sul vetro le funzioni devono essere parecchie anche nella zona del clima.

Anche il cruscotto è digitale, ma dalle foto ad auto spenta non si può vedere molto della grafica. In generale, però, il volante con le palette di dimensioni importanti e i sedili imbottiti rafforzano quel carattere sportivo che Maserati riverserà nella Grecale.

Le sue rivali dirette sono SUV quali BMW X3 e Porsche Macan, e il Tridente sembrerebbe avere una tattica doppia: sarà disponibile un'entry level, se così si può dire, più "gestibile" con motori a quattro cilindri, ma per competere sulle alte prestazioni farà affidamento sulla versione Trofeo - già ufficialmente confermata - che potrebbe addirittura prendere in prestito il V6 Biturbo della MC20. Salvo eventuali modifiche, significherebbe una potenza di 630 CV per la Grecale di punta.

Per il momento però non possiamo fare altro che aspettare la caduta di tutte le camuffature e l'arrivo delle informazioni ufficiali. Vale a dire il debutto effettivo della Grecale, che a causa della crisi dei chip è stato ritardato fino alla primavera 2022.