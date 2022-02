La Maserati Grecale avrebbe dovuto debuttare il 16 novembre 2021, poi la crisi dei chip si è messa in mezzo e così ecco arrivare il rinvio "alla primavera del 2022". Un arrivederci senza una data precisa, data che però è stata resa nota oggi.

La Grecale infatti verrà presentata ufficialmente il 22 marzo del 2022, 2 giorno dopo l'inizio ufficiale della primavera. Promessa mantenuta dunque e nell'attesa la Casa ha pubblicato nuove foto del proprio SUV medio, ancora camuffato con una particolare pellicola adesiva che recita "Ciao, sono la Maserati Grecale. Non ti posso dire di più", assieme ad alcuni elementi che anticipano il luogo della presentazione.

Ci si vede al parco

Sulla fiancata si trovano infatti le coordinate geografiche che rimandano al Parco Giardino Ducale Estense di Modena, a pochi passi dalla sede Maserati di via Ciro Menotti. Si legge poi "Grecale Capsule", a indicare - probabilmente - che il SUV sarà esposto in una speciale installazione dedicata al centro del parco.

Altri elementi interessanti sono rappresentati da scritte che anticipano alcuni dei contenuti della Maserati Grecale, come "My Maserati Intelligent Assistant can be controlled by" e poi delle parole sostituite da asterischi. Con ogni probabilità si tratta di un accenno ai controlli vocali per gestire il sistema di infotainment.

Un'altra frase recita "Bellissimo my cockpit flaunts more than" e poi ancora asterischi. Sappiamo già, grazie alle foto spia, che la strumentazione della Grecale sarà 100% digitale e questa scritta toglie ogni dubbio.

Ma le nuove camuffature sono meno pesanti rispetto al passato e ci offrono una vista non più coperta della griglia, la tipica a listelli verticali Maserati col logo del Tridente al centro. Logo sistemato anche sui montanti posteriori.

Benzina o elettrica

Se il design sembra (quasi) non avere più segreti, anche la meccanica non è più completamente avvolta nel mistero. La piattaforma sarà la "Giorgio" delle Alfa Romeo Stelvio e Giulia, con la trazione integrale capace però di trasmettere il 100% della coppia al posteriore.

Per quanto riguarda i motori il top di gamma dovrebbe essere il V6 Nettuno della Maserati MC20, con qualche cavallo in meno rispetto ai 630 della coupé. Ci saranno poi anche motori 4 cilindri mild hybrid.

Sappiamo poi che il SUV medio sarà anche 100% elettrica, con l'arrivo della variante emissioni zero previsto per un periodo successivo alla presentazione della variante termica.

Per entrambe le dimensioni della Grecale saranno di 4,85 metri di lunghezza, 1,95 di larghezza, 1,67 di altezza e con passo di 2,9 metri, 8 cm in più rispetto alla Stelvio.

La prova del prototipo della Maserati Grecale

A fine 2021 la Maserati Grecale l'abbiamo guidata, anche se ancora camuffata, mossa dal 2.0 turbo benzina mild hybrid a 48 Volt da 300 CV e 450 Nm di coppia.