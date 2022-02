In un mondo sempre più incerto di certezze ce ne sono ben poche, tra queste quella che il mercato delle auto premium è quello che rende maggiormente. Certo, i volumi sono ben più bassi rispetto ai brand generalisti ma il margine di profitto - la voce che conta davvero in ogni business - è nettamente maggiore. Basta pensare a quello che sta accadendo alle citycar, ormai ridotte a mosche bianche proprio per la loro incapacità di generare profitto.

Si assiste così a un cambio di prospettiva di alcuni costruttori, come Mazda che per bocca di Jeremy Thomson (a capo della filiale inglese della Casa) si dice pronta a trasformarsi in un brand premium. A riportarlo sono i colleghi di Autocar, ai quali il manager anglosassone ha raccontato quali sono le mire future della Casa giapponese.

Come gli tedeschi, diversi dai tedeschi

Parlare di premium nel mondo auto significa nominare la solita triade tedesca composta da Audi, BMW e Mercedes. Brand futuri concorrenti di Mazda dunque, ma che Mazda non vuole imitare pedissequamente ""Le nostre aspirazioni sono di diventare un'alternativa credibile al tradizionale premium mainstream e questo significa essere 'non tedeschi'. Non stiamo cercando di scimmiottare il premium tedesco, perché ormai è una realtà consolidata e presidiata dai costruttori presenti e probabilmente è impossibile batterli al loro stesso gioco".

Mazda CX-60, le foto spia

In altre parole Mazda non vuole diventare la prossima Audi, BMW o Mercedes, piuttosto cambiare il loro paradigma offrendo modelli differenti, sempre però di fascia alta. Nelle sue dichiarazioni Thomson dice che c'è ancora spazio nell'affollato segmento del lusso per un brand giapponese, citando Lexus e rispondendo "perché no" alla domanda se Mazda mira a essere la prossima Lexus, di fatto l'unico marchio orientale che compete con le tedesche. Certo, ci sono anche Acura (Honda) e Infiniti (Nissan), ma presenti solo in alcuni mercati.

Cosa arriverà

Per diventare premium Mazda punterà sui nuovi modelli in arrivo, a partire da CX-60 e CX-90, la prima dedicata al mercato europeo la seconda a quello statunitense. SUV completamente nuovi, col secondo basato su una nuova piattaforma a trazione posteriore che dovrebbe servire anche la nuova generazione di Mazda 6.