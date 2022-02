Manca sempre meno alla presentazione della Mazda CX-60, attesa per l'8 marzo 2022, e si intensificano i teaser pubblicati dalla Casa per anticipare alcuni dettagli del nuovo SUV medio. Così dopo il primo sguardo al frontale oggi è il giorno degli interni, con parte della plancia ad anticipare il nuovo concetto stilistico definito Kaichô.

Un elemento che assieme al jinba ittai, termine che indica il legame tra cavallo e cavaliere, contraddistinguerà l'arredamento interno della Mazda CX-60 e i futuri modelli della Casa giapponese.

Dal Giappone con armonia

Ma cosa significa Kaichô? Secondo quanto riportato da Mazda stessa il termine indica "l’armonia che deriva dal miscelare diversi materiali e trame", a indicare come nell'abitacolo del SUV medio giapponese si affiancheranno differenti elementi come legno d'acero, pelle nappa, cromature e tessuti giapponesi.

Mazda CX-60, le foto spia

Proprio questi ultimi sono protagonisti della prima immagine degli interni della CX-60, con parte della plancia rivestita in tessuto con la cucitura in bella vista, realizzata (sempre citando il comunicato stampa) secondo i dettami del Musubu, "il modo esclusivamente giapponese di legare i tessuti".

Un abitacolo particolarmente curato, a indicare un nuovo corso nel design Mazda che prenderà piede con quella che sarà a tutti gli effetti l'ammiraglia ad assetto rialzato. Idee e filosofie che si ritroveranno poi anche su altri modelli della Casa.

SUV ibrido

Quelle in abitacolo rappresenteranno solo alcune delle tante novità che caratterizzeranno la CX-60, tra le novità Mazda Casa attese per il 2022, per la quale ci sarà un nuovo powertrain ibrido plug-in da 300 CV, punta di diamante di una gamma motori che dovrebbe essere completamente elettrificata grazie anche a moduli mild hybrid.