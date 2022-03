Di recente sono trapelate alcune foto della Ferrari Purosangue completamente senza camuffature, direttamente dalla fabbrica, ma questo non sembra aver avuto conseguenze sul modus operandi di Maranello: il prototipo del SUV del Cavallino Rampante continua ad essere camuffato per i test.

Eppure c'è una differenza: dalle precedenti foto spia si intuiva facilmente la forma posteriore della Purosangue, più simile a una hatchback rialzata che a un SUV, mentre in questi nuovi scatti la camuffatura ha una linea insolitamente squadrata. Sembrerebbe quasi un rimando alla storica 250 GT SWB Breadvan.

Rimane un SUV coupé ribassato

Naturalmente sappiamo di non esser davanti a una rivisitazione in chiave moderna della Breadvan, ma è interessante notare che la camuffatura del SUV Ferrari sia "aumentata" rispetto a tutte le foto spia precedenti.

Ferrari Purosangue spy photo Ferrari 250 GT SWB Breadvan

Sta di fatto che il prototipo in questi nuovi scatti mostra un set di scarichi dalle dimensioni a dir poco generose, probabilmente fra i più grandi nella categoria dei SUV. D'altro canto, il "Ferrari Utility Vehicle" è così ribassato e filante nella linea da sembrare una hatchback sovradimensionata.

Ferrari ha promesso che la Purosangue sarà "il SUV più emozionante da guidare nel suo segmento", confermando un'elevata potenza elettrica per la configurazione ibrida (maggiore rispetto alla 296 GTB e alla SF90) e un cambio automatico a doppia frizione. In alcuni scatti è possibile vedere l'auto di traverso sulla neve, il che è sempre un piacere per gli appassionati.

Non sappiamo se nel vano motore troverà posto anche il V12 o se invece si servirà "solo" dei motori V6 e V8, ma è chiaro che il SUV del Cavallino farà da erede indiretto per la FF e la GTC4Lusso. E nonostante il leggero ritardo nell'arrivare rispetto alla concorrenza diretta, il Super-SUV sembra avere tutte le caratteristiche necessarie per diventare facilmente il prodotto più venduto del marchio - proprio come la Urus continua ad essere in cima alle classifiche di vendita per Lamborghini.

Non resta che attendere il debutto ufficiale della Purosangue, e sapendo che Ferrari ha confermato l'inizio della produzione per il 2022 è logico pensare che la presentazione avverrà nei prossimi mesi. Le consegne ai clienti invece partiranno direttamente dal 2023.