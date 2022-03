Continua, apparentemente inarrestabile, la corsa dei prezzi carburanti in Italia, che sulla scorta della guerra in Ucraina toccano vette sempre più alte. Basti pensare che la benzina al servito, in media, è ormai stabilmente sopra i 2 euro/litro.

Per far fronte all’emergenza, il Governo italiano ha aderito all’intervento promosso dall’Agenzia internazionale dell’Energia (Iea), che ha raccomandato un primo rilascio delle scorte di petrolio, così da provare a dare un po’ di ossigeno al mercato e soprattutto agli automobilisti.

Oltre 2 milioni di barili

È stato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a dare il via libera alla partecipazione dell’Italia, che contribuirà con 2,041 milioni di barili, pari a oltre 68.000 barili al giorno per 30 giorni.

Complessivamente, fa sapere il Ministero, si tratta di 277.000 tonnellate di greggio, che comprendono, “oltre alla quantità stabilita, un ulteriore +25% a copertura della quota di quei Paesi che non hanno aderito”.

Le riserve tricolore faranno parte dei 60 milioni di barili indicati dalla Iea, che in parte andranno anche “verso l’Ucraina come aiuto concreto anche sul fronte energetico”. L’obiettivo dichiarato dal Mite è “ridurre il picco dei prezzi”, compreso quello per fare un pieno di benzina e diesel, che a cascata si ripercuote su tutti i prodotti per effetto dei maggiori costi di trasporto.

I prezzi alla pompa

Diamo quindi uno sguardo ai prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico.

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,896 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,892 e 1,810 euro/litro (media no logo a 1,879 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,770 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,771 e 1,781 euro/litro (no logo a 1,761 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 2,024 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,965 e 2,111 euro/litro (no logo 1,927). La media del diesel è arrivata invece a 1,904 euro/litro, con i singoli player tra 1,844 e 1,974 euro/litro (no logo 1,809).

Il Gpl si muove infine tra 0,828 e 0,857 euro/litro (no logo 0,823), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,753 e 1,885 euro/kg (no logo 1,801).