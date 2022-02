Il caro carburanti è un tema ormai all'ordine del giorno, con i prezzi in costante ascesa con febbraio che ha visto un +22,6% per la benzina e +23,3% per il gasolio. Impennate che sembrano non finire, a colpire sempre più duramente i portafogli degli automobilisti italiani.

E se il Governo si è già attivato, e lo farà ancora nei prossimi giorni, per cercare di limitare l'impatto della maxi bollette di luce e gas, per il momento non sembrano in vista interventi per calmierare i costi "alla pompa". Costi che riguardano sì i prezzi del petrolio, in aumento anche a causa dei venti di guerra (ora, pare, parzialmente rientrati) tra Russia e Ucraina, ma che (e lo sappiamo bene) hanno in accise e IVA le voci più pesanti.

Cosa sono le accise

Prima di fare i conti in tasca agli automobilisti, per capire quanto il caro carburanti pesa sui conti, è bene ricordare cosa siano le accise. Si tratta di "imposte applicate sulla fabbricazione o sulla vendita di specifici prodotti", tasse introdotte nel corso degli anni e mai più tolte.

Per quanto riguarda i carburanti, le accise sono state introdotte nel corso dei decenni, dalla crisi di Suez del 1956 alla riduzione delle tasse per i terremotati d'Abruzzo. Sovrattasse teoricamente temporanee entrate poi a far parte integrante dei prezzi di benzina e diesel e unificate in una voce unica. Sono cavalli di battaglia di vari politici, con campagne elettorali che spesso proprio di accise e del loro abbattimento parlano, ma sappiamo bene come poi nulla sia cambiato.

Attualmente, stando a quanto riportato dal Ministero dello sviluppo economico, su 1.000 litri di benzina le accise pesano per 728,40 euro, mentre per il gasolio il loro importo è di 617,40 euro. E poi c'è l'IVA, al 22%, che si calcola anche sull'accisa stessa. In definitiva, quindi, il peso del fisco sul litro di benzina si aggira intorno al 58% sulla benzina e al 55% sul diesel.

Caro carburanti, quanto ci costa

Per fare esempi tangibili abbiamo preso in considerazione alcune delle auto più vendute in Italia, una per ciascun segmento:

Abbiamo poi preso i prezzi medi sia al self service che al servito elaborati da Quotidiano Energia, mettendo a paragone i dati del 14 febbraio 2022 con quelli dello stesso giorno del 2018, 2019, 2020 e 2021. Li trovate nella tabella qui sotto.

Anno Prezzo benzina litro Prezzo diesel litro 2018 Servito 1,691 1,560 2018 Self 1,560 1,426 2019 Servito 1,649 1,587 2019 Self 1,512 1,450 2020 Servito 1,700 1,592 2020 Self 1,555 1,444 2021 Servito 1,645 1,522 2021 Self 1,503 1,376 2022 Servito 1,969 1,849 2022 Self 1,836 1,712

Prendendo poi la capienza del serbatoio di ciascun modello, abbiamo fatto i conti per vedere quanto è aumentato il prezzo di un pieno di carburante. Qui sotto trovate i prezzi per un pieno self service.

Fiat Panda, quanto costa un pieno di benzina

Fiat Panda

Jeep Renegade, quanto costa un pieno di benzina

Volkswagen Tiguan, quanto costa un pieno di gasolio

Mercedes GLE, quanto costa un pieno di gasolio