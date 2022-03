Le offerte di Renault per il mese di marzo seguono un po’ le modalità degli ultimi mesi: sconto iniziale, finanziamento agevolato, molti servizi inclusi nella rata, ma necessità di un’auto da rottamare o dare in permuta. Ci sono proposte per tutti i modelli della gamma: vediamo l’esempio della Casa per una Captur full hybrid.

Lo sconto iniziale su una Renault Captur Zen E-Tech Hybrid 145 porta il listino a 22.050 euro, con ritiro o rottamazione di un’auto di proprietà da almeno sei mesi. Con un anticipo di 5.400 euro, restano da pagare 36 rate mensili da 149,14 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,11%), più la maxi rata finale di 15.105 euro.

Il limite chilometrico per questa offerta è di 30.000 km: se si superano, si pagano 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Interessanti i servizi compresi nel pagamento: l’utile finanziamento protetto e un pack service con 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia per 3 anni o 60.000 km.

Vantaggi

Considerando la tecnologia ibrida di cui questa Captur è dotata, il prezzo iniziale scontato da Renault è piuttosto interessante. Le rate sono inferiori ai 150 euro, più le spese, e comprendono tanti servizi utili, avvicinandosi alle proposte di noleggio o leasing.

Svantaggi

E’ necessario avere un usato in possesso da almeno sei mesi: solo se ha un buon valore può coprire l’anticipo di 5.400 euro.

In sintesi