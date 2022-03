Stellantis lancia l'iniziativa Women of Stellantis. Un nuovo Business Resource Group atto a favorire la diversità e l'inclusione all'interno del Gruppo, con particolare attenzione al coinvolgimento, all'apprendimento, alla consapevolezza, alla reputazione dell’azienda e all'ascolto dei dipendenti.

Il lancio

I Business Resource Group sono tutte quelle iniziative che guidano un Brand in un percorso di crescita costante, per ottenere un determinato tipo di miglioramento interno. Proprio per questo Stellantis ha deciso di lanciare Women of Stellantis, l'iniziativa per aumentare l'inclusione delle donne nei ruoli di leadership. A parteciparvi sono circa 3.000 dipendenti in tutto il mondo, da 26 paesi diversi.

Xavier Chéreau, Stellantis Chief Human Resources and Transformation Officer ha commentato così l'iniziativa:

Quando la diversità e l’inclusione fanno parte del DNA dell’azienda a ogni livello, non solo ne escono rafforzate le prestazioni e si favorisce lo sviluppo di prodotti innovativi, ma si possono rappresentare al meglio le esigenze dei clienti. Migliorare la rappresentanza, l’avanzamento di carriera e l’influenza femminile nell’ambito lavorativo è un vantaggio necessario, oltre che una grande fonte di orgoglio per la nostra azienda.

Leadership alle donne

All'interno del Gruppo Stellantis ci sono attualmente dipendenti con 170 nazionalità diverse, in sei diverse regioni del mondo. Un dato molto importante questo che ha portato l'azienda a riflettere al lungo.

Tra tutti i dipendenti, nel 2021 il 24% delle posizioni di leadership sono state ricoperte da donne, un risultato di tutto rispetto che il Gruppo cercherà di migliorare ulteriormente nei prossimi anni. L'obiettivo per il 2030 è aumentare la percentuale fino al 35%.

La Giornata internazionale della donna

Oltre a Women of Stellantis, sono state tante le iniziative organizzate a livello nazionale e regionale dalle varie sedi del Gruppo Stellantis oggi, 8 marzo.

Si è celebrata questa importante giornata con eventi "lunch and learn" con personaggi ospiti e eventi di riconoscimento dei meriti dei dipendenti. Oltre a questo, tutti i dipendenti sono stati invitati a seguire l'attività social #DriveToInspire, condividendo sulle piattaforme messaggi motivazionali per le donne.