La Ford Mustang Mach-E ha avuto (l'arduo) compito di trasportare uno dei nomi più mitici dell'automotive nel mondo dell'elettrico, cambiandone i connotati e facendo diventare la sportiva più venduta del mondo un SUV medio, con qualche dettaglio stilistico a richiamare la coupé.

C'è poi il variegato mondo dei preparatori, come l'inglese Charge Cars, che ha osato ancora di più prendendo le forme della Ford Mustang Fastback del 1966 (riprodotte su licenza ufficiale) lasciando però il lungo cofano orfano del V8 Big Block, preferendogli una coppia di motori elettrici. "Anatema" urleranno gli appassionati. E se è vero che la mancanza del sound del V8 è dura da digerire, a livello di prestazioni la muscle emissioni zero non è seconda a nessuno.

Come l'antenata

A livello estetico la Ford Mustang elettrica made in Uk è un vero gioiello: nulla è fuori posto e solo le luci LED tradiscono le sue origini. E, bisogna dirlo, le danno una certa eleganza che si sposa alla perfezione con le linee muscolose della carrozzeria. Il vero elemento rivelatore della sua natura elettrica è però la mascherina chiusa, con al centro non il cavallo imbizzarrito ma il ben meno iconico logo della Charge Cars.

L'abitacolo fonde minimal e tecnologia: i sedili sportivi in pelle sono ben lontani da quelli della Mustang originale e il tunnel centrale non ospita alcuna leva del cambio, sostituita da 4 piccoli pulsanti. Ma è sulla plancia che avviene la trasformazione maggiore: strumentazione digitale e monitor touch sistemato in verticale, come sulle auto moderne. Come sulla Mustang Mach-E. Davvero bello il volante, con 3 sottili razze sdoppiate e il minimo sindacale per quanto riguarda i pulsanti.

Sfreccia in silenzio

E poi ci sono i motori: 400 kW (544 CV) di potenza massima, con una coppia che nemmeno l'esagerata Shelby GT500KR raggiunge: 1.500 Nm. Le magie dell'elettrico, con picchi impensabili per classici motori endotermici. I dati dicono che si passa da 0 a 100 km/h in 4" e autonomia di 321 km grazie a un pacco batterie da 64 kWh, con ricarica massima a 50 kW. Componenti forniti da Arrival, l'azienda inglese specializzata in powertrain elettrici e "mamma" dell'auto di Uber.

Affascinati dalle forme classiche e dalla natura emissioni zero della Ford Mustang elettrica? Sappiate che per portarvi a casa une delle 499 unità previste sono richieste almeno 350.000 sterline (circa 417.000 euro). Cifra destinata a crescere se ci si fa prendere la mano dalle numerose possibilità di personalizzazioni.