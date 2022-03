Customization, tailor made, bespoke: nel vortice degli anglicismi questi termini riportano tutti, con le dovute sfumature, all’italiano “personalizzazione”. E un prodotto fatto su misura vale anche per le automobili, meglio ancora per le supercar. Per questo Alcantara ha realizzato un evento a Milano in collaborazione con Lamborghini dal titolo: Customization is the key, cioè la chiave del (sottinteso) successo.

Huracan STO

Aventador e Huracan

L’idea è quella di celebrare l'estrema personalizzazione realizzata da Alcantara negli interni delle ultime due arrivate nella Casa del Toro: Aventador Ultimae e Huracán STO.

Si tratta di un’esperienza immersiva, grazie alle istallazioni in Alcantara, nelle varianti colore Nero Ade e Giallo Taurus, che replicano i dettagli delle mitiche Super Sports Cars, creando un percorso visivo che avvolge l’ospite come se fosse all’interno delle vetture. Le riproduzioni in versione maxi di cruscotto, portiere ad apertura verticale e sedili, tutti ricoperti in Alcantara impreziositi dall’iconico pattern Lamborghini, fanno da cornice alle due supercar esposte.

Aventador Ultimae

In particolare, spiega l'azienda che produce a Nera Montoro (tra Orte e Narni, in provincia di Terni), per la Lamborghini Aventador Ultimae, realizzato in circa 500 esemplari, è stata utilizzata Alcantara laserata con motivo a Y e backing a contrasto, che dona al lussuoso abitacolo un tocco di ricercatezza assoluta. Per Huracán STO sono in Alcantara tutte le rifiniture, all’insegna dell’eleganza e della sportività.

Tecnologia e artigianalità

Il lusso dell’artigianalità italiana firmata Alcantara incontra tecnologie all’avanguardia anche in un'altra edizione esclusiva Lamborghini: Urus Graphite Capsule/Pearl Capsule con il suo design di ispirazione aeronautica.

“Siamo molto felici di poter collaborare con brand del calibro di Lamborghini che come Alcantara coniuga tecnologia e artigianalità, emozione e performance” ha detto Andrea Boragno, chairman & ceo di Alcantara. “Grazie alla sua qualità cento per cento Made in Italy e alla sua esperienza nella customizzazione, Alcantara è la scelta dei marchi più ammirati al mondo”.