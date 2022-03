E alla fine ne rimasero tre. A meno di un mese dalla finalissima in programma il 13 aprile al Salone di New York, sono state svelati i tre modelli che si contenderanno il premio di World Car of the Year.

Contemporaneamente, si riduce a tre anche l’elenco di candidate per le singole categorie World Electric Vehicle of the Year (dedicato ai modelli a batteria), World Urban Car (per i modelli compatti), World Luxury Car (per le auto di lusso), World Performance Car (le vetture più sportive) e World Car Design of the Year (per i modelli col miglior design).

Ricordiamo che i World Car Awards coinvolgono ogni anno più di 100 giornalisti da tutto il mondo, tra cui anche il direttore di Motor1.com Alessandro Lago. Dopo una lunga serie di test su strada, i giornalisti selezionano i modelli più interessanti e votano le candidate nelle varie fasi della competizione.

Arrivati a questo punto, cresce l’attesa per scoprire chi succederà alla Volkswagen ID.4, detentrice del premio World Car of the Year 2021 davanti alle finaliste Toyota Yaris e Honda e.

La Top 3 per categoria

Ecco i tre modelli selezionati in tutte le categorie:

World Car of the Year

Ford Mustang Mach-E Hyundai Ioniq 5 Kia EV6

World Electric Vehicle of the Year

World Urban Car

World Luxury Car

BMW iX

Genesis GV70

Mercedes EQS

World Performance Car

World Car Design of the Year