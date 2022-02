Entra nel vivo il World Car of the Year 2022. Dalle 28 concorrenti iniziali, la giuria composta da 102 giornalisti del mondo automotive (tra cui il direttore di Motor1.com Italia, Alessandro Lago) provenienti da 33 Paesi ha selezionato le 10 finaliste per le World Car Finals Powered by Brembo.

Nelle prossime settimane i giornalisti voteranno le tre finaliste assolute, le quali verranno svelate martedì 15 marzo. La finalissima, invece, è prevista per mercoledì 13 aprile al Salone di New York.

Oltre al premio assoluto, comunque, sono presenti altre categorie con cinque candidate ciascuna. Parliamo della World Urban Car, dedicata alle vetture compatte, la World Luxury Car per i modelli di lusso, la World Performance Car per le auto ad alte prestazioni e la neonata World Electric Vehicle of the Year che assegna il premio al modello elettrico più interessante.

In più, tutte le auto presenti nelle categorie precedenti (inclusa quella di World Car of the Year) sono state candidate anche per il World Car Design of the Year dove si valuta il design più interessante.

Le finaliste per categoria

Ecco tutte le finaliste divise nelle varie categorie:

World Car of the Year

World Electric Vehicle of the Year

World Urban Car

World Luxury Car

Audi Q5 Sportback

BMW iX

Genesis GV70

Mercedes EQS

Volvo C40 Recharge

World Performance Car

World Car Design of the Year

Audi e-tron GT

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Mercedes EQS

L’edizione numero 18

Il 2022 rappresenta la 18esima edizione del premio su scala globale. Ai giornalisti della giuria viene data la possibilità di testare su strada e votare tutti i 28 veicoli candidati nella fase preliminare, i quali possono essere modelli venduti in tutti i mercati del mondo. Lo scorso novembre, in un evento dedicato ai media, sono state decretate le finaliste di ogni categoria.

Nel 2021 la vincitrice è stata la Volkswagen ID.4 che ha battuto in finale la Toyota Yaris e la Honda e.