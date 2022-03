La nuova Range Rover Sport è ormai prossima alla presentazione, a confermarlo ci pensano le foto spia che vi mostriamo qui sotto, con un muletto ancora camuffato ma in maniera ben meno pesante rispetto ai prototipi spiati qualche tempo fa. La pellicola mimetica ricopre ancora ogni centimetro quadrato del SUV inglese, lasciando però intravvedere le linee della carrozzeria.

Linee che riprendono quelle della Range Rover vista qualche tempo fa, sinuose e levigate con le maniglie affogate nelle portiere. Un aspetto in tutto e per tutto simile a quello della sorella maggiore dunque, con misure ridotte ma la stessa eleganza e le stesse novità tecnologiche.

Estrema pulizia

Per immaginarne l'aspetto definitivo basta quindi guardare la nuova Range Rover e togliere qualche centimetro (una quindicina circa), per arrivare a toccare circa 4,9 metri di lunghezza. Con l'aggiunta di qualche dettaglio maggiormente sportivo, come il diffusore posteriore dal quale sbucano i grossi scarichi ai lati. Anche all'interno il discorso sarà lo stesso, con meno spazio (ma comunque abbondante), un bagagliaio con capienza inferiore rispetto ai 725 litri della Range classica e la stessa tecnologia, circondata da materiali nobili e un lusso da prima della classe.

Ciò che più conta però saranno le motorizzazioni: la nuova Range Rover Sport infatti dovrebbe alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni con una gamma interamente elettrificata, sia mild hybrid sia plug-in, con al top invece un classico endotermico. Dovrebbe trattarsi del V8 di 4,4 litri di origine BMW portato a sfiorare i 600 CV sulla versione SVR, la più sportiva della gamma. Il SUV inglese potrebbe così competere ad armi pari con le varie concorrenti come la Porsche Cayenne Turbo.

Quando arriva

La Range Rover Sport 2022 è una delle novità Land Rover attese per quest'anno e il suo debutto dovrebbe avvenire tra non molto, con prezzi naturalmente ancora da definire ma che saranno ben al di sotto dei 124.300 euro della Range Rover classica.