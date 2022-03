Adesso è ufficiale: entra formalmente in vigore oggi 22 marzo il taglio delle accise su benzina, diesel e Gpl deciso dal Governo per fronteggiare il caro carburanti.

La misura è frutto del combinato disposto tra il decreto legge recante le "misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" e del decreto interministeriale Mef-Mite che di fatto attiva il meccanismo dell'accisa mobile.

Il meccanismo

Come indicato nel primo testo, la sforbiciata avrà una durata di 30 giorni a partire da oggi e porterà a una riduzione delle accise su benzina e diesel rispettivamente a 478,40 euro per 1.000 litri e 367,40 euro per 1.000 litri. Il che vuol dire un taglio alla pompa di 25 centesimi al litro, come promesso dal premier Mario Draghi nella conferenza stampa di venerdì scorso in cui a aveva annunciato la misura dopo le prime anticipazioni del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Prevista come detto anche una limatura delle imposte sul Gpl pari a 4,7 centesimi al litro. Nessun intervento è previsto per il metano auto.

E l'operatività?

Fin qui però abbiamo parlato dell'entrata in vigore dei due testi, ma per chi era già pronto ad andare subito a fare il pieno all'auto non ci sono buone notizie. O almeno, non da subito.

Per rendere effettivamente operativo il taglio dei prezzi dei carburanti mancano ancora le relative circolari attuative e pertanto al momento non c'è ancora nessuna riduzione alla pompa. Stando alle informazioni che circolano nel settore potrebbe essere comunque questione di ore o al massimo di qualche giorno.

Notizia in aggiornamento