Porsche Club of America (PCA) e Porsche Classic hanno collaborato per trasformare una 911 996 del 1998 trascurata in un restomod unico nel suo genere. La 996 che ne è uscita è un modello senza precedenti, dotata di un cambio proveniente da una 911 GT3 dell'epoca e di una serie di altri componenti unici.

La genesi

Secondo Porsche Club of America, l'idea di questo progetto è nata in una conversazione durante la cena annuale tra i membri di Porsche Classic e il direttivo di Posche Club of America, nel 2018.

Per dare il via al progetto, il club americano di possessori Porsche, uno tra i più grandi al mondo, ha acquistato una 911 996 nera del 1998, molto trascurata, e l'ha spedita direttamente al Porsche Classic Center di Stoccarda, a Zuffenhausen in Germania, dove i tecnici del Brand tedesco hanno dato inizio al restauro.

L'idea di base era molto semplice: costruire una Porsche 911 996 con design esterno ispirato alla mitica e ormai rarissima 911 997 Sport Classic del 2010 a tiratura limitata; considerata una delle 911 più belle mai realizzate dalla Casa dagli appassionati di tutto il mondo e che non è mai stata venduta ufficialmente negli Stati Uniti.

La trasmissione originale di questa 996 è stata rimossa da Porsche Classic, che ha installato una trasmissione completa proveniente da una 996.2 GT3 donatrice, mantenendo però il motore originale. Si tratta dell'iconico 6 cilindri boxer da 3,6 litri, che produce 381 CV e 385 Nm di coppia a 8.000 giri/min. Porsche Classic ha anche aggiunto i rinforzi del telaio e i freni della 996.2 GT3 per completare il pacchetto e garantire prestazioni controllabili.

Il design

Il design esterno di questo particolare restomod è stato seguito interamente dal Direttore dei Progetti Speciali Porsche, Grant Larson, responsabile, tra l'altro del design della Boxster 986 e della Carrera GT. Larson ha deciso di incorporare al posteriore l'iconico spoiler a coda di rondine della 911 Carrera RS 2.7 del 1973 e il tetto a doppia bolla ispirato agli sport motoristici della Casa.

I cerchi Fuchs forgiati da 18 pollici unici sono stati creati appositamente per questo particolare progetto, con un accento Club Blau unico che corre su tutto il bordo. L'esterno presenta decalcomanie dedicate sempre in colore Club Blau per riprendere lo stesso presente sui cerchi e negli interni.

Parlando proprio di interni, personalizzati in grigio carbonio sono una vera e propria opera d'arte con inserti dei sedili e pannelli delle portiere cuciti a mano con motivo Pepita, anch'esso tipico delle Porsche del passato. Porsche Classic si è poi occupata anche di montare un nuovo sistema di infotainment, touch screen e aggiornato include sia Apple CarPlay che Android Auto.