Non capita tutti i giorni di trovare in vendita una Porsche Carrera GT. Prodotta in soli 1.270 esemplari all’inizio degli anni 2000, la supercar è diventata col tempo un vero culto tra i collezionisti, tanto che le sue quotazioni sono in continua crescita. Ne è un chiaro esempio questo esemplare in vendita a Tampa, in Florida, attraverso duPont Registry.

Con appena 43 km percorsi dal 2004, questa Porsche (la numero 154) vale 3,5 milioni di dollari (oltre 3 milioni di euro).

Creata senza badare al budget

Le condizioni della Carrera GT sono davvero impeccabili. L’auto sembra essere appena uscita dallo stabilimento di Zuffenhausen, con la tinta GT Silver Metallic intatta e gli interni in pelle Terracotta perfettamente conservati.

All’epoca, questa Porsche se la giocava alla pari con rivali come Ferrari Enzo e Mercedes-McLaren SLR, ma faticò moltissimo a trovare riscontro tra il pubblico. Il motivo principale era nel prezzo, dato che da nuova costava il triplo di una 911 full optional. Ad appesantire il listino c’erano telaio e carrozzeria interamente in fibra di carbonio e un motore originariamente pensato per la Formula 1 e la categoria LMP.

Come una supercar dei giorni nostri

Anche nella Carrera GT in vendita su duPont Registry troviamo il 5.7 V10 da 612 CV e 590 Nm di coppia che invia la potenza alle sole ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 rapporti.

Grazie anche al peso contenuto in 1.380 kg, questa Porsche scattava da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,9 secondi. Le prestazioni, quindi, sono da supercar moderna ed ecco perché la tedesca è tuttora desiderata dai collezionisti di tutto il mondo.

Il bassissimo chilometraggio potrebbe contribuire a scrivere un vero e proprio record di vendita. In precedenza, le Carrera GT più costose sono state battute all’asta per cifre intorno ai 2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro). E c’è da credere che il valore crescerà ulteriormente nei prossimi anni.