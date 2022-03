I marchi auto austriaci sono una rarità, ma ancora più rare sono le hypercar prodotte nella vicina repubblica federale e praticamente unica è l'hypercar elettrica chiamata Deus Vayanne e svelata oggi per la prima volta da una serie di immagini teaser.

Per scoprire tutti i dettagli della Deus Vayanne occorre attendere fino al debutto ufficiale fissato per il prossimo 13 aprile al Salone di New York. Fino ad allora dovremo accontentarci di questi e forse qualche ulteriore immagine di anteprima che ci fa intravedere la super sportiva che prende il suo nome dalla città di Vienna.

Un'hyper coupé elettrica e tondeggiante

Questi primi teaser ufficiali di Deus Automobiles ci mostrano le forme di una coupé decisamente aggressiva e dalle linee arrotondate caratterizzata da una grande "bocca" nella parte bassa del frontale e da due ulteriori prese d'aria sui passaruota posteriori, un po' come su certe sportive a motore centrale.

I fari sottili della Vayanne hanno un forte sviluppo verticale, con due elementi principali sovrapposti e una firma luminosa a LED nella parte interna che fa da cornice anche a una profonda fenditura sul cofano per aerodinamica e raffreddamento.

Firmata Italdesign e Williams Advanced Engineering

Il nuovo marchio tedesco che farà il suo debutto in società ad aprile ci fa sapere che lo stile della sua Vayanne è stato delineato col supporto tecnico di Italdesign e di Williams Advanced Engineering. Il primo è il famoso centro di design e sviluppo italiano creato da Giorgetto Giugiaro e ora diu proprietà di Volkswagen Ag, mentre la seconda è un'importante azienda britannica nata dalla Williams di Formula 1 che si occupa di progettazione e costruzione di batterie e sistemi elettrici per auto ad alte prestazioni.

I presupposti sono quindi promettenti per dare i natali a una nuova hypercar elettrica che sembra voler dire la sua in un segmento di nicchia, molto combattuto e in decisa crescita.