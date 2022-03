Di auto personalizzate in maniera folle ne abbiamo viste di tutti i tipi, forse però questa lunghissima cabrio sale di diritto sul podio, lasciandosi alle spalle altre esagerate elaborazioni. La base è quella di un pick-up Chevrolet, del quale però rimane davvero pochissimo.

È stato abbassato, tagliato, dipinto, spogliato del suo tetto e allestito come fosse una - pazza - limousine. Ora, potreste chiedervi quanto ci sia voluto per allungare il telaio e la risposta è quantomeno sorprendente: non è stato allungato. Strano eh?

Questione di abitudine

Mentre la vostra mente si arrovella nel provare a capire come sia stato possibile ottenere un'auto così lunga, iniziamo a darvi qualche dato. Prima di tutto il nome: il suo creatore l'ha chiamata Krew Kut, gioco di parole derivato dal nome del modello originale, una Chevrolet 1992 heavy-duty crew-cab. Un termine quest'ultimo che indica la versione con abitacolo e cassone allungati, con gemelle al posteriore.

Ed ecco il "segreto": la lunghezza originale era di 6,7 metri, esattamente quella dell'elaborazione che vedete nel video. A farla sembrare ben più lunga è l'assenza del tetto e la presenza della terza fila di sedili.

E proprio la lunghezza è l'unico elemento rimasto immutato dopo la trasformazione, durata anni, che conta su sospensioni idrauliche, il frontale preso da una una Cadillac Escalade, le luci posteriori di una Toyota Supra e l'abitacolo con 3 file di sedili, per un totale di 7 (apparentemente comodissimi) posti. Sotto l'immenso cofano non può che esserci un americanissimo V8, un General Motors della famiglia LS, portato a 652 CV, trasmessi unicamente alle ruote posteriori.

Cavalleria superiore a quella di una BMW M5 CS, a spingere un peso che - contrariamente a quanto si potrebbe pensare - è estremamente contenuto: appena 1.406 kg. Quanto una Volkswagen Golf.