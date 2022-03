Le offerte del mese di marzo per la Lancia Ypsilon sono lievemente cambiate nella seconda parte del mese, ma mantengono caratteristiche simili. Tra le novità, la proposta per la versione speciale Alberta Ferretti, da poco presentata, con l’originale colore grigio dalle sfumature rosa, e specifici allestimenti interni.

Nell’esempio, la Lancia Ypsilon Alberta Ferretti con il motore 1.0 FireFly da 70 CV Hybrid, dal costo di 18.500 euro, può essere acquistata a 15.650 euro, oppure 13.900 euro con l’adesione al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid.

Versando un anticipo di 4.370 euro, le 36 rate mensili ammontano a 149 euro (TAN 6.85%, TAEG 10,51%), comprendenti anche 3,5 euro al mese di spese di incasso.

Al termine c’è la maxi rata di 6.676,95 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più. Per aderire all’offerta è necessario disporre di un usato, da dare in permuta o da rottamare.

Vantaggi

Per questo finanziamento, che Lancia destina alla più recente serie speciale della sua Ypsilon, viene richiesta una rata mensile sicuramente bassa: nei 149 euro, infatti, sono comprese anche le spese di incasso. Gli importi in generale sono sostenibili, e anche il chilometraggio massimo per il valore futuro garantito è adeguato al genere di vettura.

Svantaggi

E’ necessaria una vettura da dare in permuta o da rottamare. Nell’esempio mancano un po’ di servizi, e il TAEG supera il 10%.

In sintesi