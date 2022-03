La star del pop rock americano Kid Rock è da sempre noto anche per essere un grande appassionato di auto, non solo Made in USA. Molte delle sue supercar sono apparse in video musicali (pensiamo alla Ford Mustang nella celebre All Summer Long, il brano ispirato a Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd).

Recentemente, RM Sotheby's ha messo in vendita una sua auto con un prezzo di riserva piuttosto elevato. Si tratta di una Ford GT comprata nuova dal cantante stesso nel 2005, con all'attivo soltanto 5.000 km, che è stata venduta per ben 570mila euro.

V8 sovralimentato

La Ford GT di Kid Rock è uno dei 669 esemplari prodotti nel 2005, in colore Mark IV Red con strisce bianche dipinte al centro della carrozzeria e con i seguenti optional, aggiunti in fase d'ordine proprio dal rocker americano: cerchi in lega in alluminio forgiato BBS, pinze dei freni verniciate di rosso e stereo multiamplificato McIntosh.

A livello meccanico, questa speciale Ford GT è dotata di un V8 sovralimentato da 5,4 litri, montato in posizione centrale, in grado di produrre 550 CV e 678 Nm di coppia. Il cambio abbinato è un manuale a sei marce, l'unica scelta per l'epoca. Secondo dei test effettuati prima della vendita l'auto è in grado di raggiungere le 60 miglia orarie (i nostri 100 km/h) in meno di 4,0 secondi.

Prima produzione

Per i registri storici di Ford e di RM Sotheby's, di tratta di uno dei primissimi esemplari prodotti della "nuova" GT40, con data di costruzione di agosto 2004.

Sia per questo particolare dato, sia per il basso chilometraggio registrato, sia per il collegamento con Kid Rock, il prezzo di vendita raggiunto pari a 570.000 euro è un ottimo risultato per una Ford GT di prima generazione, forse il più alto mai raggiunto da un'auto simile.

La stessa RM Sotheby's, infatti, in passato aveva venduto altri tre esemplari di questa supercar. Una gialla, con produzione 2006, venduta per 489.000 euro all'asta di Amelia Island 2022, una argento, con produzione 2005, venduta sempre all'asta di Amelia Island 2022 per 483.000 euro e una bianca, con produzione sempre 2005 e venduta alla stessa asta dell'auto di Kid Rock, per "appena" 400.000 euro.

Insieme all'auto del cantautore americano, il nuovo proprietario ha ricevuto anche una chitarra autografata dallo stesso e un poster firmato dal designer della Ford GT.