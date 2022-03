La più sportiva tra le BMW Serie 1 è la M135i xDrive, una belva da 306 CV che riesce a scattare da 0 a 100 km/h in meno 5 secondi. Per tanti, le prestazioni offerte dal 2 litri turbo sarebbero sufficienti, ma non per Manhart. Il tuner tedesco ha presentato la MH1 350, la sua personale versione della M135i con ben 350 CV.

Scatena tutto il suo potenziale

L’intervento di Manhart è partito proprio dal propulsore in cui sono stati aggiunti un sistema d’aspirazione in carbonio e un impianto di scarico interamente rinnovato per alzare i cavalli e i decibel del 4 cilindri.

A governare la potenza ci pensa anche una nuova mappatura della centralina per portare il totale ai già citati 350 CV. Anche se non abbiamo dati precisi, c’è da credere che la MH1 350 sia in grado di abbassare ulteriormente il tempo nello 0-100 e di superare i 250 km/h di velocità massima.

Insieme alle prestazioni, l’officina ha messo mano all’assetto installando delle sospensioni H&R che hanno abbassato la BMW di 28 mm. In più, la M135i monta cerchi da 20” Manhart GTS su pneumatici 235/30 già presenti di serie. Per completare la dotazione, il tuner propone anche un impianto frenante aggiornato con dischi più grandi.

Tutta nera e minacciosa

Come ogni buon tuning, la BMW M135i di Manhart ha un’estetica ancora più aggressiva. Il body kit della sportiva bavarese include un diffusore massiccio e uno splitter affilato, senza contare le minigonne e lo spoiler posteriore.

L’officina ha montato anche un paraurti anteriore più elaborato con prese d’aria più grandi per far respirare al meglio il motore. Il tutto è rifinito in nero metallizzato con inserti in grigio scuro e una sottile linea rossa che attraversa tutta la fiancata. Manhart non specifica i prezzi e l’unico modo per farsi un’idea di questo tuning è contattare direttamente l’officina.