I prezzi dei carburanti in Italia sono leggermente in discesa oggi. Più precisamente, rispetto a ieri, il costo di benzina e diesel si è ridotto rispettivamente di 5 e di 3 millesimi al self service, mentre al servito ci sono stati ribassi per 3 millesimi e 1 millesimo.

Anche il petrolio è in calo, con le quotazioni scese di 5-6 dollari sia al Brent (riferimento per il mercato europeo) che al WTI (riferimento per il mercato statunitense). Il greggio in Europa viaggia ora intorno ai 108 dollari al barile. In questo contesto, le compagnie stanno tagliando i prezzi raccomandati.

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico.

Così, dopo il taglio delle accise, il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,833 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,790 e 1,847 euro/litro (media no logo a 1,828 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,830 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,817 e 1,836 euro/litro (no logo a 1,841 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 1,967 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,870 e 2,051 euro/litro (no logo 1,882). La media del diesel è arrivata invece a 1,969 euro/litro, con i singoli player tra 1,895 e 2,031 euro/litro (no logo 1,895).

Il Gpl si muove infine tra 0,838 e 0,869 euro/litro (no logo 0,859), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 2,021 e 2,345 euro/kg (no logo 2,108).