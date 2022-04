È da oltre un anno che la Mercedes EQS SUV, la variante a ruote alte della filante ammiraglia elettrica, si fa vedere con foto e video spia. Ora c’è anche il primo teaser ufficiale e la data di presentazione: il 19 aprile la Casa di Stoccarda toglierà i veli al suo nuovo modello.

Insieme a queste informazioni, Mercedes ha messo in chiaro alcuni primi dettagli sul suo nuovo SUV a batteria.

Lusso e comfort per 7

Prima di tutto, la foto teaser non aggiunge molto a quello che già sappiamo attraverso le foto spia. In realtà, per avere un’idea più precisa di come sarà l’EQS SUV basta guardare il concept firmato Maybach presentato al Salone di Monaco dello scorso settembre. La Mercedes di serie manterrà le proporzioni ispirate all’ammiraglia puntando su una maggiore altezza da terra e su un abitacolo più spazioso in grado di ospitare fino a 7 persone.

Mercedes-Maybach EQS SUV Concept

Nel presentare il modello è lo stesso marchio che sottolinea “il design progressivo e il comfort tipico dell’EQS uniti alla spaziosità e alla versatilità di un SUV”. Riguardo agli interni si parla di “controlli digitali e intuitivi per creare un’ambiente all’avanguardia”. In termini concreti, è assai probabile che il SUV riprenda in toto l’MBUX Hyperscreen della versione tre volumi.

600 km di autonomia e potenze da AMG

Passando all’esperienza di guida, Mercedes cita la presenza della trazione integrale 4Matic e l’introduzione di una modalità di guida Off-Road. Non ci sono ancora informazioni precise su potenze, prestazioni e autonomia.

Mercedes EQS SUV, le foto spia

Ricordiamo che la Mercedes-Maybach EQS SUV Concept era stata presentata con una percorrenza di circa 600 km. È possibile che si tratti dello stesso dato del modello di serie, il quale potrebbe riprendere la batteria da 107,8 kWh dell’EQS berlina. Se si considerano solo le versioni a trazione integrale, quest’ultima è disponibile nei livelli 580 Luxury, 53 AMG e 53 AMG con pacchetto Dynamic Plus e potenze comprese tra 523 e 761 CV.

Viste le diverse forme della carrozzeria, ci aspettiamo prestazioni leggermente peggiori dell’EQS, ma comunque in grado di incollare al sedile guidatore e passeggeri.