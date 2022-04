Proseguono le offerte di Dacia anche nel mese di aprile, con delle formule simili a quelle dei mesi scorsi: per una Duster Essential GPL, ad esempio, si continua con il finanziamento PlusValore Dacia, con un importo stimato in circa 6 euro al giorno per tre anni. Vediamo i dettagli.

Per una Dacia Duster Essential a trazione anteriore, con il motore TCe 100 CV e alimentazione a GPL, il prezzo iniziale di 16.950 euro scende a 16.150 senza necessità di permuta o rottamazione.

Con un anticipo di 3.225 euro, le rate ammontano a 179,58 euro (TAN 5,49, TAEG 7,12%) per 36 mesi; al termine c’è la rata finale di 9.662 euro, per un totale di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Come di consueto, Dacia aggiunge nell’importo l’assicurazione sul finanziamento protetto, e un pack service che include tre anni di furto e incendio e un anno di driver insurance.

Vantaggi

Grazie al basso costo iniziale di questa Duster, ma anche allo sconto di circa 800 euro, si può contare su un anticipo facilmente compensabile con una permuta, e su rate intorno ai 180 euro al mese. Dacia include anche alcuni servizi assicurativi, e non richiede auto da rottamare.

Svantaggi

Oltre al calcolo degli oneri finanziari, come i 3 euro al mese su ogni rata, bisogna considerare che ci sono versioni superiori alla Essential 4x2, superiore solo alla Access. Attenzione ai tempi di consegna: l’offerta è fino ad esaurimento stock.

In sintesi