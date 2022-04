La Bugatti Chiron Super Sport è l'ultimo capolavoro della Casa di Molsheim fondata da Ettore Bugatti nel 1909. Il primo dei nove esemplari è uscito dalla catena di montaggio alcune settimane fa, frutto del progetto Sur Mesure della Casa e verniciato in una particolare tinta azzurra riflettente con striature arancioni.

Questa hypercar unica è stata seguita pochi giorni fa dal secondo esemplare, sempre frutto del progetto Sur Mesure, verniciato in una tinta blu scura realizzata su misura chiamata French Racing Blu accompagnata da due bandiere francesi poste ai lati dell'alettone posteriore, il tutto condito con cerchi in magnesio forgiati di colore nero dal design inedito. Vediamola in dettaglio.

Patriottica

Una delle caratteristiche principali dello stile esterno del secondo esemplare di Bugatti Chiron Super Sport è il fatto di essere stata dotata di due bandiere francesi, ondulate, sull'alettone posteriore, a ricordare le origini dell'auto e a riprendere il movimento delle striature azzurre caratterizzanti la vernice degli esterni.

Parlando proprio della tinta della carrozzeria, è stata realizzata a mano in cinque settimane nell'atelier francese, dopo essere stata disegnata prima in 2D e poi in 3D. Durante la realizzazione, l'obiettivo principale degli artigiani dell'atelier è stato quello di ricordare i giochi di luce dei raggi solari, intenti a seguire le linee sinuose della carrozzeria.

Con colori meno sgargianti del primo esemplare, il secondo esemplare è stato poi equipaggiato anche con cerchi in magnesio dal design dedicato, voluti evidentemente dal proprietario per donare uno stile sia "racing" ma anche un po' "understatement" all'auto, soprattutto rispetto ai cerchi arancioni scelti per il primo esemplare.

All'interno poi, per ricoprire i sedili, è stato scelto un rivestimento in vera pelle nera con al centro cucita nuovamente la bandiera francese, a ricordare ancora una volta le origini non solo dell'auto ma anche di tutto il Brand.

Christophe Piochon, Presidente di Bugatti, ha dichiarato:

La vernice 'Vague de Lumiére' applicata a questi due esemplari delle nostre hypercar incarna le filosofie fondamentali di Bugatti; artigianato, innovazione e patrimonio. Ci sforziamo sempre di migliorare l'esperienza del cliente Bugatti, dalla configurazione iniziale fino alla consegna finale e ai servizi post-vendita, a livelli mai offerti prima nel mondo automobilistico. Sarò davvero entusiasta di assistere a ciò che i nostri clienti, insieme al team di Sur Mesure, creeranno negli anni a venire.