La Lamborghini Huracan è arrivata sul mercato nel 2014. In questi otto anni di carriera è stata prodotta in 20.000 esemplari. L'ultima supercar, in ordine numerico, è infatti uscita proprio nei giorni scorsi dalla fabbrica di Sant'Agata Bolognese. Si è trattato di una delle 12 STO, in colorazione grigio opaco e realizzata per un cliente monegasco.

La storia

Ma la storia del più piccolo tra i modelli Lamborghini inizia circa 19 anni fa. Siamo nel 2003 quando la Casa presenta la Gallardo, l'auto che in un modo o nell'altro nel futuro avrebbe dovuto aprire il listino della storica fabbrica bolognese a nuovi clienti.

In circa 10 anni di produzione, dal 2003 al 2013, la Gallardo viene prodotta per 14.022 volte, un risultato che all'epoca viene visto come incredibile, senza poter ancora minimamente a immaginare che circa 9 anni più tardi si sarebbe raggiunto un numero superiore di 6.000 unità in appena la metà del tempo.

La numero 20k

Il grande risultato di 20.000 esemplari di Lamborghini Huracan è stato tagliato da una STO, Super Trofeo Omologata, verniciata nella particolare tinta grigia opaca, proprio pochi giorni dopo la presentazione della nuova versione Tecnica, cioè una STO con estetica meno estrema.

Tutti i numeri del Brand

Lamborghini ha comunicato che in questi otto anni di onorata carriera il 71% dei clienti ha scelto la Huracan in versione coupé. Il mercato principale di acquisto sono stati gli Stati Uniti, con il 32% delle consegne, seguiti subito dal Regno Unito e dalla Cina. Curiosamente proprio l'anno che ci siamo lasciati alle spalle pochi mesi fa, il 2021, è stato quello più proficuo per la supercar, con un totale di 2.568 auto vendute.

Oggi la Huracan è la Lamborghini più venduta di sempre. Tuttavia, è solo questione di tempo prima che venga superata dal SUV Urus, che nel 2021 ha segnato l'esemplare costruito numero 16.000, appena tre anni dopo l'entrata in produzione. Secondo delle recenti stime, il sorpasso del SUV sulla supercar dovrebbe avvenire entro la fine del 2022, considerando una media di produzione per la Urus di circa 5.000 auto l'anno.

La fine della Huracan?

Quello che tuttavia non è ancora chiaro in Casa Lamborghini è se la prossima Sterrato segnerà la fine della carriera per la Huracan, o se arriveranno anche delle future versioni ibride. Nel frattempo continuano a mancare all'appello le 20 Huracan affondate con la nave cargo Felicity Ace, che Lamborghini ha deciso di riprodurre per consegnarle ai clienti nei prossimi mesi, al pari delle Aventador Ultimae.