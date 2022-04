Ad agosto 2021 lo avevamo anticipato: la Alfa Romeo Tonale avrebbe avuto una sorella, la Dodge Hornet. Adesso la notizia torna alla ribalta perché la Dodge Hornet dovrebbe essere presentata questa estate. Sarà un crossover compatto e il primo ibrido plug-in del marchio americano.

Il CEO di Dodge, Tim Kuniskis, ha confermato che la Hornet arriverà quest'anno ed è probabile che il debutto sarà organizzato ad agosto più o meno nello stesso periodo della Woodward Dream Cruise di Detroit (20 agosto) e della Roadkill Nights Powered by Dodge, eventi legati alla cultura delle muscle car che sarebbero il perfetto trampolino di lancio per una simile novità.

Sarà Made in Italy

L'attesa per la Dodge Hornet è tanta, visto che si tratta di una svolta per la casa americana: un'ibrida plug-in fabbricata in Italia, proprio dove nasce la Alfa Romeo Tonale, con cui condividerà telaio e motori (qui trovate il nostro approfondimento sullo stabilimento di Pomigliano d'Arco, il regno della Fiat Panda che dall'Alfasud è passato alla Tonale).

Tuttavia la Dodge, così come tante altre novità di questi mesi, deve fare i conti con la complicata situazione internazionale. I colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento sono tanti e Kuniskis ha confermato che allo stato attuale "è davvero molto difficile pianificare qualsiasi cosa".

Il primo passo verso l'elettrificazione

Il nome Hornet, come vi avevamo spiegato, è già comparso nella storia di Dodge. Così si chiamava il concept presentato al Salone di Ginevra del 2006 che però non vide mai la luce. Del nuovo progetto al momento è nota soltanto la parentela con la Tonale e non è scontata la somiglianza con il crossover compatto (lungo 3,84 metri) di parecchi anni fa.

E' sicuramente la svolta verso l'elettrificazione del marchio, ma non è la sola novità all'orizzonte. Entro due anni la casa americana nell'orbita di Stellantis dovrebbe lanciare una muscle car elettrica che promette "un sound unico". Di lei Carlos Tavares ha detto: "La sportiva a zero emissioni Dodge emetterà un rumore mai sentito prima, nel pieno rispetto del DNA del brand".

Tutto quello che c'è da sapere sul piano elettrico Stellantis, invece, potete leggerlo qui, dove vi spieghiamo anche come Alfa Romeo diventa elettrica, quali sono le Gigafactory del Gruppo e tanto altro.