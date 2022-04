Il debutto della nuova TVR Griffith sembra ormai vicino. L'erede della folle auto sportiva V8 dal design levigato e dalle soluzioni pionieristiche debutterà entro il 2024. A dirlo è stato il presidente di TVR Les Edgar in un'intervista rilasciata a Evo Magazine.

A settembre 2017 la Casa aveva rivelato un concept della nuova auto con la promessa di messa in produzione in serie negli anni successivi, ottenendo dei buoni consensi da parte del pubblico. Fino a oggi però la stessa auto non era ancora mai stata realizzata in un singolo esemplare (a parte il concept), per mancanza di fondi. Sembra però che le cose stiano per cambiare.

Sponsorizzare il proprio nome

Dotata di un motore V8 di origine Ford, la nuova Griffith dovrebbe debuttare, secondo le parole del presidente della Casa, entro il 2024. Per venire incontro alle richieste europee sulle emissioni, secondo indiscrezioni non ufficiali e non confermate, la Casa avrebbe deciso però di affiancare al modello classico anche una versione dotata di powertrain 100% elettrico.

La notizia, anche se non ufficialmente, è trapelata nello stesso giorno dell'annuncio di TVR di aver stanziato i fondi per sponsorizzare gli E-Prix di Monaco e Londra, che si terranno rispettivamente il 30 aprile e il 30-31 luglio. Questa mossa inaspettata del Brand fa seguito a un accordo raggiunto con la società di estrazione di litio sudamericana Ensorcia Metals a metà novembre 2021.

Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, ma il presidente di TVR Les Edgar ha affermato, in un'intervista rilasciata a Evo Magazine, che le prime consegne della nuova Griffith a benzina dovrebbero iniziare nel quarto trimestre del 2023 e che la produzione avverrà in un nuovo stabilimento vicino a Cardiff in Galles.

La nuova Griffith

Il concept della nuova sportiva di TVR ero stato visto per la prima volta al Goodwood Revival del 2017. Dotato di un motore Ford Coyote V8 da 5,0 litri con 493 CV e la trazione posteriore, ero basato sul progetto iStream di Gordon Murray Design e pubblicizzato con un peso a vuoto inferiore ai 1.250 kg con distribuzione 50:50.

Per quanto riguarda le prestazioni, la stessa TVR all'epoca aveva dichiarato uno 0-100 in appena 4 secondi per una velocità massima di 322 km/h. La Griffith a due posti portata dal vivo a Goodwood aveva circa le stesse dimensioni di una Porsche Cayman ed era dotata di sospensioni a doppio braccio oscillante su entrambi gli assi, con ruote anteriori da 19 pollici e ruote posteriori da 20 pollici.