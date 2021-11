Di un ritorno della TVR, la piccola Casa inglese passata di mano nel 2012 e da allora rimasta nell'ombra, si parla da tempo ma dall'annuncio della nuova Griffith - datato 2017 - nessun passo in avanti è stato fatto. Oggi però si accende una nuova speranza di rivedere per strada una sportiva del brand d'oltre Manica, grazie all'annuncio della partnership tra TVR e la Ensorcia Metals Corporation.

Un accordo strategico per la Casa, grazie al quale si potranno muovere i primi passi nel mondo dell'elettrico ma non solo: la partnership infatti permetterà di dare vita alla nuova TVR Griffith con motore V8 grazie alla affiliata Ensorcia Automotive.

I due mondi

TVR si assicura così una solida base sulla quale costruire il proprio futuro, uscendo finalmente dal torpore che l'aveva avvolta in questi anni e potendo dare un seguito alla Griffith annunciata al Goodwood Revival di 4 anni fa. Il tutto percorrendo 2 strade parallele.

Il video di presentazione della TVR Griffith Prototype

Se infatti si guarda, come tutti, al futuro elettrico - alimentato da batterie al litio estratto in Sud America dalla Ensorcia con un processo brevettato e rispettoso dell'ambiente - dall'altra l'endotermico non viene abbandonato ma anzi, sarà alla base della rinascita di TVR, sotto al segno della Griffith progettata da Gordon Murray.

L'ingegnere inglese, papà della McLaren F1 e della supercar T.50 prodotta dall'azienda che porta il suo nome, per la nuova TVR Griffith ha ideato una sistema denominata “iStream Carbon”: una cellula che mixa acciaio e fibra di carbonio, così da ottenere una altissima rigidità torsionale, sicurezza di altissimo livello (le forze di un eventuale impatto vengono dirette verso le ruote) e un peso estremamente contenuto.

TVR Griffith Prototype

E poi c'è il motore, un V8 di origine Ford sapientemente elaborato da Cosworth per toccare quota 500 CV, tutti scaricati a terra dalle ruote posteriori grazie a un cambio manuale 6 marce. Sportiva vecchia scuola capace di toccare i 320 km/h e passare da 0 a 100 km/h in meno di 4". Il suo arrivo dovrebbe avvenire nel corso del 2023.

Elettrico per emozionare

Il V8 rappresenta quindi presente e futuro prossimo di TVR, con l'orizzonte ormai puntato sull'elettrico. Une elettrico che, stando alle parole del presidente Les Edgar sarà "tra i più emozionanti sul mercato". I lavori sulle auto elettrificate ed elettriche della Casa inglese sono già avviati, e l'inizio della piena operatività della nuova fabbrica a circa 50 km da Cardiff darà un'importante accelerata alla piena rinascita rinascita di TVR.