La nuova supercar di Pagani sarebbe quasi pronta al debutto. E' questo quanto affermato da TheSuperCarBlog.com, noto sito di anticipazioni sul mondo dell'auto che ha raccolto delle brevi dichiarazioni di Horacio Pagani.

L'erede della Huayra, conosciuta per ora con la sigla C10, dovrebbe debuttare il 12 settembre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, un posto certamente non scelto a caso. È infatti nota la passione di Horacio per il genio italiano, più volte citato come fonte di ispirazione per il lavoro del fondatore della Casa di San Cesario sul Panaro.

Più leggera

Uno dei punti salienti del progetto della nuova supercar di Pagani dovrebbe essere quello della riduzione del peso, con l'obiettivo principale di migliorare la maneggevolezza dell'auto.

A livello di powertrain, la C10 dovrebbe essere dotata di una versione aggiornata del classico storico V12 biturbo di 6 litri firmato Mercedes-AMG, abbinato a un cambio manuale o a doppia frizione. L'aumento di potenza - portato forse in dote da un qualche tipo di elettrificazione - rispetto all'attuale Huayra, secondo voci vicine alla Casa ma non confermate, dovrebbe essere di circa 30 o 40 CV, per un totale di 760-770 CV.

Limitata e già venduta

Acquistare una nuova Pagani C10 dovrebbe non essere teoricamente già più possibile. La Casa avrebbe dichiarato a TheSuperCarBlog.com che tutti gli esemplari, in un numero indefinito tra i 250 e i 300, sarebbero già stati ordinati e venduti.

Resta il dubbio riguardo il tipo di elettrificazione, secondo voci vicine alla Casa ma non confermate, la C10 potrebbe essere una delle ultime auto Pagani con powertrain esclusivamente termico.

Secondo voci vicine alla Casa ma non confermate Pagani starebbe già lavorando, dal 2018, a una supercar 100% elettrica, ma per la quale l'attuale clientela non avrebbe ancora mostrato tutti l'interesse necessario a giustificarne la produzione, almeno fino al 2026, quando le norme anti inquinamento potrebbero inasprirsi ulteriormente.

La storia di Horacio Pagani raccontata da Luca Dal Monte