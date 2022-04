La notizia era nell'aria da qualche giorno e ora è confermata: 4, 5 e 6 maggio 2022 ci sarà lo sciopero dei servizi di distribuzione di gas naturale (metano), come ventilato lo scorso 8 aprile nel corso di una conferenza stampa.

Sciopero indetto da Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano come protesta nei confronti del Governo, dal quale non sono ancora ancora arrivate risposte riguardo le richieste delle associazioni sulla politica dei prezzi.

Nei mesi scorsi infatti era stato chiesto all'Esecutivo di ridurre l'IVA sul gas naturale a uso autotrazione, passando dal 22% al 5%, come già avviene per gli usi industriali e civili.

Come sottolineato dalle associazioni infatti "Il settore del metano per autotrazione dallo scorso ottobre chiede al Governo un intervento volto a garantire, come già avvenuto per gli altri carburanti, una riduzione del prezzo al consumo. L’impennata del costo del gas naturale, che da mesi si è abbattuta sul comparto e che si è acuita dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, ha reso insostenibile la situazione per addetti ai lavori e utenti".

Salvaguardare i consumatori

Lo sciopero arriva anche a fronte dell'impennata dei prezzi del metano, passato da meno di un euro agli attuali 2,056 euro al litro a causa dei costi ben superiori rispetto al petrolio (fenomeno mai verificato prima), finendo per ripercuotersi negativamente sulle tasche di chi lo usa come carburante per la propria auto.

"La filiera del metano per autotrazione conta, infatti, nel nostro Paese circa 20.000 addetti, oltre 1.500 punti vendita, 1.100.000 famiglie a basso-medio reddito, autotrasportatori e aziende di trasporto pubblico locale che hanno scelto il metano per la loro mobilità – motivate dall’economicità e dai vantaggi ecologici del gas naturale – e ben un 30% di biometano già distribuito in rete per uso autotrazione" si legge nel comunicato stampa pubblicato dalle associazioni.

Sciopero metano, dove e quando

Come detto lo sciopero dei distributori di metano è previsto dal 4 al 6 maggio sull'intero territorio nazionale, con rispettando però la fascia di garanzia giornaliera compresa tra le 7.00 e le 9.00 del mattino.