Yacht o SUV di lusso? Per prestazioni e lusso, la nuova creatura di Brabus unisce il meglio dei due mondi. Si chiama Brabus 900 e altro non è che l’esaltazione massima della già esagerata Mercedes-Maybach GLS 600. Il mega SUV tedesco punta su un’estetica sportiva, interni da favola e una potenza inesauribile per far girare la testa ai clienti col portafoglio pesante (e non solo).

Il tuono del V8

È il motore il protagonista assoluto del tuning di Brabus. Rispetto al modello di base, il propulsore V8 è passato da 4 a 4,5 litri e ad una potenza monstre di 900 CV e 1.250 Nm. L’officina, però, ha limitato la coppia massima a “soli” 1.050 Nm per motivi di affidabilità, anche perché offre una garanzia di 3 anni o 100.000 km sull’intero powertrain.

Per ottenere questi valori, Brabus è intervenuta modificato il sistema di aspirazione e di alimentazione, aggiungendo anche un impianto di scarico in acciaio inox per creare un sound ancora più cupo e minaccioso. A tal proposito, la “voce” della Mercedes-Maybach può essere regolata direttamente da un comando nell’abitacolo per passare più o meno inosservati.

Le prestazioni sono da sportiva di razza, con lo 0-100 km/h coperto in appena 4,2 secondi e una velocità massima di 320 km/h limitata elettronicamente.

Esagerata dentro e fuori

Rispetto alla GLS 600 di partenza, Brabus ha ridotto la presenza di cromature preferendo dettagli e inserti in Shadow Grey e in fibra di carbonio. I paraurti sono più aggressivi e l’altezza da terra ridotta di 25 mm migliorano sensibilmente l’aerodinamica, mentre i cerchi in lega da 24” Monoblock M rendono ancora più imponente la stazza di questo SUV di oltre 5,2 metri e 2,7 tonnellate.

L’abitacolo presenta rivestimenti in pelle e fibra di carbonio a perdita d’occhio e ogni esemplare può essere personalizzato nei minimi dettagli.

Brabus non parla mai di prezzi, ma pensiamo che non sia un problema per chi è pronto a spendere almeno 170.000 euro per una GLS 600 firmata Maybach.