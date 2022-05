Ormai Dacia ci ha abituati ad una serie di offerte sui principali modelli della propria gamma: l’offerta di esempio sulla Sandero è concentrata sulla versione ECO-G turbo benzina e GPL, che, grazie al basso costo iniziale, può essere acquistata con una rata piuttosto bassa. Vediamo i numeri.

Partendo, con lo sconto di circa 500 euro, da 12.700 euro per una Dacia Sandero Streetway Essential TCe ECO-G, e con un anticipo di 3.425 euro, si ottiene una rata di 119,62 euro per 36 mesi (TAN 5,99%, TAEG 8,37%). In pratica, questo importo corrisponde ai 4 euro al giorno pubblicizzati da Dacia.

Al termine, c’è la maxi rata di 7.656 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Come è buona abitudine di Dacia, l’esempio comprende anche alcuni servizi: finanziamento protetto e pack service con alcuni servizi.

Vantaggi

Non è semplice trovare una moderna compatta, ma dall’abitacolo spazioso, a 12.700 euro di listino: Dacia sfrutta questo importo per chiedere meno di 3.500 euro di anticipo, senza obbligo di rottamazione, ed una rata da circa 120 euro al giorno più le spese. Anche la rata finale può essere rifinanziata facilmente, ed è lodevole la presenza di servizi nel costo totale.

Svantaggi

Questa Sandero, che già è la Streetway e non la più "alta" Stepway, è anche nella versione base Essential: meglio puntare su una versione superiore, che però ha un costo maggiore.

