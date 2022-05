Il nucleo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza adotta la nuova Land Rover Defender.

Saranno 50 i fuoristrada inglesi che entreranno presto a far parte della flotta impiegata per le missioni di soccorso in montagna, per la protezione civile e per le operazioni di tutela ambientale. Abbiamo avuto l'occasione di vederla dal vivo in anteprima partecipando alla presentazione avvenuta alla caserma di Piave di Roma. Ecco com’è fatta.

Tutto l’equipaggiamento

Per entrare in servizio, la Land Rover è stata sottoposta ad alcuni importanti interventi senza, però, snaturare le sue doti innate di fuoristrada versatile e pronto per ogni terreno. La Defender della Guardia di Finanza veste la nuova livrea delle fiamme gialle caratterizzata dalla tinta grigio antracite e dagli inserti gialli.

Naturalmente, non possono mancare i due lampeggianti LED blu sistemati sul tetto e la sirena d’ordinanza. Oltre a ciò, troviamo anche due fari supplementari da 6 LED posizionati sul paraurti anteriore, un gancio di traino estraibile dall’interno dell’auto, i portasci montati sul tetto e il bull bar anteriore.

Un’altra importanza dotazione per gli esterni riguarda il verricello elettrico anteriore, un Warn Zeon Platinum 10-S progettato per la Defender con forza di trazione massima di 4.536 kg e cavo di 24 metri.

Nell’abitacolo, invece, sono presenti la radio, la luci leggi mappa a LED, il portapaletta da segnalazione, una torcia lunga con base di ricarica, un estintore da 2 kg e le catene da neve per affrontare senza problemi i sentieri più impervi.

Parlando di motorizzazione, infine, la Defender 110 in dotazione al Soccorso Alpino è una versione D200 S con motore 3.0 diesel mild hybrid da 200 CV.

Land Rover e 4x4 per la GdF, così prosegue la storia

Per Land Rover prosegue così il lungo rapporto con le forze dell’ordine italiane. Da decenni, i fuoristrada inglesi pattugliano le nostre strade con le precedenti generazioni di Defender e Discovery. Quest’ultima, viene tuttora impiegata dalla polizia con uno speciale assetto antisommossa.

Inoltre, ricordiamo che la Guardia di Finanza può contare su altri mezzi a trazione integrale come la Jeep Renegade 2.0 diesel da 120 CV, la Mitsubishi Pajero e la Mitsubishi L200.

Tra l’altro, oltre alla Defender per il Soccorso Alpino, entreranno presto in servizio i primi 12 esemplari per la polizia, tutti equipaggiati sempre col motore 3 litri da 200 CV. Nel 2020, invece, la Defender aveva fatto il suo esordio nella Guardia di Finanza per le operazioni urbane.

Cosa fa il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

Nel servizio di Soccorso Alpino operano più di 300 militari, oltre a diverse unità cinofile coinvolte nella ricerca di superstiti in una valanga o tra le macerie degli edifici e nell'individuazione di eventuali cadaveri.

Principalmente, il reparto si occupa di ricercare e prestare soccorso a infortunati o persone in pericolo o recuperare salme in neve, ghiaccio, roccia e terreno vario. Spesso il Soccorso Alpino collabora con altri organismi (come la Protezione Civile e i servizi medici) o con le forze militari in determinate operazioni.

Facendo qualche esempio concreto, il Soccorso Alpino interviene nella prevenzione degli incidenti da valanga, nel soccorso su piste sciistiche, nella perlustrazione in zone montane e nella repressione di violazioni in materia di ambiente.