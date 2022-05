In un mercato sempre più famelico di SUV e ruote alte,le berline di segmento D si stanno ritagliando una nicchia sempre più grande all'interno dell'universo delle auto elettriche. Dopo la Tesla Model 3 e la Polestar 2, i prossimi mesi vedranno l'approdo in concessionaria della Ioniq 6 e, probabilmente verso la fine del 2023, della Volkswagen Aero B.

La futura erede della Passat continua il suo percorso di sviluppo, come testimoniano anche queste ultime foto spia che svelano ancora poco in termini di dettagli, ma che aprono anche a ulteriori riflessioni.

Camouflage bianchi

Prima di tutto, un preambolo: figlia della concept Vizzion mostrata quattro anni fa al Salone di Ginevra, la Aero B - in attesa del nome definitivo - avrebbe dovuto fare il proprio debutto in società al Salone di Pechino. Debutto saltato, nonostante la presentazione da parte di Wolfsburg di un concept "molto vicino al modello di serie", a causa della recrudescenza dei casi di Covid in Cina.

Queste foto dunque, altri non sono che la testimonianza delle ultime prove di un modello quasi definitivo. Per non perdere dunque l'effetto sorpresa, in Volkswagen hanno pensato bene di apporre dei camouflage di colore bianco sulla carrozzeria.

Finti scarichi e finta mascherina

Come consuetudine quindi, zona anteriore e posteriore sono state mascherate con anche adesivi che ritraggono i fanali - anteriori e posteriori - della Golf. In Germania poi, hanno deciso di dare libero sfogo a un pizzico di umorismo, dotando la zona dell'estrattore posteriore di adesivi che ritraggono degli scarichi.

Tornando alla zona anteriore, palese anche la mascherina finta, con uno stile fin troppo tradizionale per un modello che farà parte della famiglia ID.

Ecco però, al netto di tali elementi, la Aero B mostra somiglianze palesi con quanto visto già su ID.3, ID.4 o ID.5. La linea e l'andamento della carrozzeria del cofano ne è un primo esempio, così come le dimensioni e l'andamento della fiancata ricordano lo stile elettrico della casa tedesca con la ID.5, pur con proporzioni da berlina. E se si vuol scendere nel dettaglio, si possono notare anche le maniglie porta, identiche a quelle delle consorelle EV.

Arriva nel 2023

L’Aero B - ovviamente - sarà realizzata sulla piattaforma modulare MEB, l’architettura nativa elettrica che permetterà di avere più tagli per il pacco batteria, e le due e quattro ruote motrici. Quello che si può attendere quindi, sarà sicuramente un mezzo con un pacco batteria da 82 kWh (77 kWh sfruttabili); con una sezione frontale del genere e un andamento delle linee coupè, la Aero B potrebbe risultare anche la Vokswagen migliore in termini di Cx. Ad oggi infatti, l'elettrica con il coefficiente di penetrazione aerodinamica migliore è la ID.5 con un Cx di 0,26.

Secondo quanto riferito dalla stessa Volkswagen, la Aero B arriverà nelle concessionarie nella seconda metà del 2023, con la Cina quale primo mercato.