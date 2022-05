La Toyota GR86 sbarca finalmente in Italia. Erede della GT86 lanciata sul mercato circa 10 anni fa, la coupé giapponese incarna il lato più sportivo della Casa giapponese ed è disponibile in concessionaria in tre allestimenti con prezzi a partire da 34.250 euro.

Ad accomunare tutte le versioni di Toyota GR86 c’è il nuovo motore 2.4 boxer da 235 CV.

Tutti gli allestimenti

Andando con ordine, il listino della Toyota parte con la Sport M/T caratterizzata da un equipaggiamento che include cerchi in lega da 17”, sistema multimediale con schermo da 8”, retrocamera e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, quadro strumenti digitale da 7”, climatizzatore automatico bizona, cruise control, Smart Entry e fari LED.

Al centro della gamma troviamo la Premium Sport M/T che si distingue per i cerchi in lega da 18”, i sedili sportivi riscaldabili con rivestimento in pelle/Ultrasuede, i fari adattivi e il Blind Sport Monitor. Infine, c’è la Premium Sport A/T dotata di cambio automatico a 6 rapporti con paddles al volante, sistema pre-collisione con frenata automatica d’emergenza, cruise control adattativo, sistema di mantenimento corsia e abbaglianti automatici.

I prezzi della GR86

Come detto, tutte le Toyota GR86 montano lo stesso 2,4 litri da 235 CV e 250 Nm di coppia che eroga 34 CV in più rispetto al 2.0 della GT86. Disponibile di serie con un cambio manuale a 6 rapporti (o l’automatico a 6 marce nel caso della Premium Sport), la Toyota parte da 34.250 euro con vernice metallizzata inclusa.

Per la Premium Sport M/T si sale a 36.750 euro, mentre quella con trasmissione automatica parte da 38.750 euro. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per giugno, ma intanto si può già salire a bordo “virtualmente” grazie al configuratore sul sito ufficiale di Toyota.

Toyota GR86, il listino prezzi italiano