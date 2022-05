Mercedes continua a testare su strada la rinnovata Classe A. Il restyling è ormai quasi pronto e in questo video lo vediamo sulle coste degli Stati Uniti, con una targa del Michigan. Una collocazione un po' "strana" visto che Mercedes ha intenzione di togliere la Classe A dal mercato statunitense dopo l'ultimo Model Year; così la CLA sarà la nuova entry-level per i clienti americani.

Come sarà fuori

Come le altre volte il prototipo è parzialmente avvolto dalle camuffature, che compaiono in particolare intorno ai fari, dove però non ci aspettiamo un aggiornamento significativo. Gran parte delle modifiche verranno probabilmente applicate al paraurti, per mantenere un look al passo coi tempi. Naturalmente, sui modelli non AMG vedremo la nuova griglia a rete.

Lo stesso vale per il posteriore che qui vediamo in versione sedan. Qui i fanali potrebbero essere ritoccati, mentre il paraurti potrebbe ottenere un diffusore ridisegnato che però dipenderà dal livello di allestimento.

Altre anticipazioni

Dentro con il restyling la Classe A dovrebbe ottenere una console ridisegnata per ospitare l'ultima suite di infotainment MBUX. Inoltre, lo ricordiamo, il classico restyling di metà carriera riguarderà tutte le versioni della compatta della Stella, dalla classica alle sportive 35 AMG e 45 AMG di cui vi abbiamo mostrato altre foto spia.

Tra le motorizzazioni dovrebbero esserci alcune novità, come un powertrain ibrido plug-in. Qui trovate altre informazioni sulle novità Mercedes in arrivo.