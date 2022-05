Un mito del fuoristrada come la Land Rover Defender, completamente rinnovata nel 2020, accoglie per la prima volta in gamma una versione a 8 posti.

Si tratta della Land Rover Defender 130 a passo lungo che per la prima volta si mostra in una foto ufficiale di anticipazione accompagnata da alcune informazioni tecniche e dalla data del debutto. Il 31 maggio 2022 verrà svelata e contemporaneamente partiranno gli ordini.

Terza fila di sedili a tre posti

Come da tradizione il numero che caratterizza la versione della Defender deriva dalla lunghezza del passo espressa in pollici, motivo per cui la nuova Defender 130 dovrebbe avere un'interasse di circa 3,30 metri.

L'unica immagine fornita non svela molto delle proporzioni della Land Rover Defender 130 a 8 posti che appare comunque più lunga nella parte posteriore. La nota ufficiale specifica infatti che gli 8 posti a sedere della nuova Defender 130 sono distribuiti su tre file di sedili secondo lo schema 2-3-3.

Questo significa che anche la terza fila di sedili della Defender 130, quella ricavata nel vano di carico posteriore, prevede tre posti a sedere invece dei due posti disponibili sulla Defender 110 a 7 posti che si basa sullo schema 2-3-2.

Una gamma variegata

La nuova Land Rover Defender 130 a cinque porte si va ad aggiungere alle versioni 90 a tre porte (2.587 mm di passo) e alla 110 a cinque porte (3.022 mm di passo). Ricordiamo che la gamma Defender è completata poi dalle versioni commerciali N1 a due posti della Defender 90 e della 110.

Ancora non è nota la gamma motori della nuova Land Rover Defender 130, ma è facile immaginare che possa riproporre le varianti più potenti dei powertrain mild hybrid a benzina e diesel, oltre all'ibrido plug-in e forse anche il V8 per proporre alte prestazioni da condividere in otto persone.