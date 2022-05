La Mercedes EQE SUV è stata più volte avvistata durante i test, (quasi) sempre coperta da vistosi e pesanti camuffamenti. Oggi è arrivato il turno della prima foto ufficiale, anche se si tratta unicamente di un teaser proiettato durante un intervento di Gorden Wagener, a capo del design della Stella, in occasione di una conferenza tenutasi nei giorni scorsi in Francia.

Nulla di particolarmente rivelatore, col profilo del SUV elettrico tedesco che fa capolino dalla penombra, lasciando intravvedere alcuni dettagli di anteriore e posteriore. A darci qualche indizio in più ci ha pensato lo stesso Wagener, il quale ha detto che sarà sostanzialmente una EQS SUV in piccolo, con stile ben differente rispetto alla sua controparte termina, la Mercedes GLE.

Più sportivo

Il designer tedesco ha poi sottolineato come la EQE SUV sarà più sportiva e slanciata, con una carrozzeria più aerodinamica così da massimizzare l'autonomia. Niente di particolarmente estremo comunque, trattandosi di un SUV per la famiglia, ma abbastanza per renderlo riconoscibile fin da subito.

Per farci un'idea di come sarà la carrozzeria in nostro aiuto vengono le foto spia pubblicate qualche tempo fa, con un muletto caratterizzato dalla carrozzeria arancione (forse uno di quelli utilizzati per i crash test) e pochissima pellicola a celarne l'aspetto. Gli stilemi propri della famiglia EQ di Mercedes ci sono tutti, come la mascherina chiusa in nero lucido e le luci posteriori unite da una sottile linea luminosa. All'interno l'arredamento dovrebbe riprendere quanto visto sulla EQE berlina.

Differenti opzioni

Anche a livello meccanico la Mercedes EQE SUV si dovrebbe rifare alla berlina, con 2 versioni per il lancio commerciale: 350+ e AMG 43 4Matic, entrambe sono equipaggiate con una batteria da 90 kWh. Nel primo caso ad alimentare un singolo motore elettrico da 292 CV e 530 Nm abbinato all'asse posteriore e circa 600 di autonomia, nel secondo con 2 motori per 476 CV e 858 Nm e circa 500 km di autonomia.

