Wash Out, azienda del gruppo Telepass che si occupa di lavaggi waterless a domicilio, ha stretto la sua prima partnership B2B di sempre.

L'azienda coinvolta è Movesion, azienda attiva nel campo del mobility management e nel welfare aziendale, che permetterà ai propri dipendenti da oggi di poter usufruire di lavaggi auto con dei voucher dedicati.

Come funziona

Il servizio può essere prenotato dai dipendenti tramite lo stesso portale aziendale di Movesion. Una volta scelto l'orario e il luogo, all'arrivo del washer il lavaggio viene svolto interamente a mano.

È effettuato esclusivamente con prodotti ecologici che non producono scarti al suolo, ma si vaporizzano al momento dell’utilizzo e non necessitano di acqua, evitando così un consumo fino a 160 litri d’acqua per ogni lavaggio.

L'obiettivo di Movesion è quello di migliorare la vita dei dipendenti, offrendo questo nuovo servizio in abbinamento ai più classici e storici buoni pasto.

Lavaggi waterless

Proprio grazie all'utilizzo di materiali sempre più ecologici da parte dell'azienda, i lavaggi effettuati da Wash Out possono essere eseguiti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si disideri.

Uno dei principali problemi dei lavaggi "casalinghi", infatti, è sempre stato quello della schiuma generata a seguito dello sfregamento di spugne sulla carrozzeria. Uno scarto composto da sapone solitamente inquinante e in grado di accumularsi nelle fognature sottostanti.

Per questo motivo proprio Wash Out pochi anni fa ha introdotto sul mercato italiano i lavaggi waterless a domicilio, senza l'utilizzo di acqua e con saponi in polvere in grado di biodegradarsi in pochi minuti.

Nelle sei città in cui è attivo il servizio fino a oggi, la stima di risparmio complessiva di CO2 è ammontata a circa 6800 kg, pari a oltre 45.000 km di spostamenti evitati dai clienti, che non hanno compiuto così i classici tragitti casa-autolavaggio o ufficio-autolavaggio e viceversa.