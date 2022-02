Come si diventa professionisti per la cura dell'auto? Il Car Care è un settore apprezzatissimo dagli appassionati di auto, che sempre più spesso gradiscono l'idea di un lavaggio auto completo direttamente a domicilio per trovarsi l'auto pulita e pronta a partire.

Proprio su questo principio si basa Wash Out, che ha aperto la nuova Acadamy gratuita su Milano. L'obiettivo è formare 100 nuovi washer che si occuperanno di pulire e curare i veicoli, rispondendo alla crescente domanda da parte del mercato per il Car Care a domicilio.

Come funziona l'Academy

L'Academy di Wash Out, società italiana di Car Care a domicilio controllata del Gruppo Telepass, è gratuita e si tiene a Milano in uno spazio moderno e completamente attrezzato: oltre agli strumenti del mestiere, è presente anche un'automobile tagliata a metà per le dimostrazioni pratiche.

I 100 aspiranti Washer saranno riuniti in piccoli gruppi e trascorreranno una prima giornata di formazione con un trainer specializzato, per conoscere le tecniche di lavaggio e cura del veicolo e per prendere confidenza con gli strumenti di lavoro sia fisici che digitali.

Dopo la teoria si passa alla pratica, con cui si entra nel vivo del lavaggio di diverse tipologie di veicoli, per poi trascorrere un primo giorno sul campo in affiancamento con washer più esperti.

Al termine del training gratuito verrà rilasciato un certificato a coloro che entreranno a far parte del team, e chi sarà idoneo potrà iniziare fin da subito il mestiere, con la possibilità di comunicare la propria disponibilità oraria e giornaliera su un'app dedicata.

Come candidarsi

Per partecipare come uno fra i 100 aspiranti washer, è sufficiente un buon livello di italiano, il possesso di uno smartphone, un mezzo di trasporto personale (bici o scooter) e, come valore aggiunto, la passione per il mondo dei motori.

Che cos'è Wash Out?

Se vi chiedete cosa sia Wash Out, è un servizio di lavaggio dell’auto o della moto on demand, a domicilio o su strada pubblica. In quest'ultimo caso, non è necessario che il proprietario del mezzo sia effettivamente presente. Basta scaricare l’app, registrarsi e a quel punto selezionare il proprio modello di auto dal database e inserire la targa per facilitare il riconoscimento da parte del washer che, tramite geolocalizzazione, si reca sul luogo in base all’orario che si preferisce.

L’auto può essere lavata anche dentro: in questo caso bisognerà essere presenti per aprirla e poi, naturalmente, richiuderla. Tra gli altri vantaggi, oltre il fatto del risparmio di tempo di non doversi recare all’autolavaggio, c’è la quantità di acqua risparmiata: ben 160 litri, la media di utilizzo per ogni singolo lavaggio che facciamo con la classica "lancia". Con Wash Out la pulizia è fatta a secco, e con prodotti specifici che prevengono i graffi. Vi raccontiamo tutto nella nostra prova, qui sotto