L’Honda CR-V è tra i modelli ibridi più attesi del 2022. La nuova generazione del SUV giapponese sbarcherà in Europa nel corso dell’estate con un design totalmente rivisto, interni aggiornati e motori elettrificati.

Dopo mesi di foto spia e dopo aver visto la prima immagine dei brevetti sfuggita online, è tempo dei teaser ufficiali che ci permettono di scoprire qualche dettaglio in più sulla nuova CR-V.

Design e dimensioni più evolute

La carrellata di foto teaser evidenzia i principali cambiamenti al design della Honda. In particolare, il SUV riceverà un “volto” completamente nuovo con una calandra più larga e fari più sottili, con uno stile che ricorderà molto quello della HR-V, anch’essa recentemente rinnovata da cima a fondo.

Nel posteriore troviamo gli ormai classici fari LED a sviluppo verticale che caratterizzano la CR-V da diverse generazioni. Honda ne ha reso ancora più elaborato il design con una grafica più spigolosa e con tre intagli presenti nella parte inferiore.

Non ci sono foto complete della fiancata e della vettura, ma a giudicare dalle precedenti foto spia, la nuova CR-V potrebbe crescere di qualche centimetro in lunghezza per arrivare a circa 4,7 metri e per fare ulteriore spazio a passeggeri e bagagli.

Le possibili motorizzazioni in arrivo

Ad accompagnare le foto, nello scarno comunicato di Honda si fa riferimento a un sistema ibrido “ancora più avanzato per consentire un’esperienza di guida più sportiva e ancora più versatilità”. La gamma della CR-V, quindi, rimarrà esclusivamente elettrificata, ma non sappiamo ancora se oltre alle versioni full hybrid ci sarà spazio anche per le ibride plug-in.

Secondo alcuni rumors, il listino si allargherà comprendendo una variante da 131 CV (la stessa già presente nella HR-V) e una da 184 CV, con quest’ultima che sarà abbinabile alla trazione anteriore o integrale. E per il 2023 si parla anche di una possibile CR-V 100% elettrica.