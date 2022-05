Insieme all’HR-V e alla CR-V, presto vedremo anche la Honda ZR-V. La Casa giapponese ha annunciato l’arrivo del nuovo SUV sul mercato europeo nel corso del 2023. Il marchio non ha rivelato molti dettagli, se non che il nuovo modello sarà proposto esclusivamente con motorizzazioni ibride e che s’inserirà nel segmento C, ossia lo stesso di Toyota RAV4, Kia Sportage e Hyundai Tucson.

Intanto c’è la ZR-V cinese

In realtà, nel mondo esiste già una ZR-V. Un modello con lo stesso nome è venduto in Cina ed è probabile che la versione europea la ricorderà molto nelle forme di carrozzeria e abitacolo. La ZR-V cinese s'ispira profondamente alla HR-V venduta negli Stati Uniti, le cui forme sono radicalmente diverse rispetto all'HR-V "nostrana".

Il design è caratterizzato da linee tese e atletiche, con un frontale che mette insieme elementi della ripresi dalla nuova Civic e della HR-V europea. Oltre all’insolita forma allungata, il posteriore è reso personale dallo spoiler e dal paraurti con inserti in alluminio.

Per quanto riguarda le dimensioni, la ZR-V del Vecchio Continente potrebbe attestarsi tra i 4,3 e i 4,4 metri con una larghezza superiore agli 1,8 metri e un’altezza di circa 1,6 metri.

La possibile motorizzazione

In Cina, la ZR-V è offerta con un 1.5 turbo non elettrificato abbinato ad un cambio automatico CVT. Come detto, nel nostro mercato la vedremo solo nell’accezione ibrida e, dato che molto probabilmente il SUV si baserà sulla piattaforma della Civic, ci aspettiamo le stesse motorizzazioni della nuova generazione della compatta (le cui dimensioni, però, cresceranno fino a 4,55 m).

Stiamo parlando di un motore full hybrid da 184 CV e 315 Nm di coppia con consumi di circa 5 litri per 100 km.

È evidente, quindi, come Honda continui a puntare sui propulsori elettrificati. Nel listino della Casa giapponese, però, ci sarà ancora spazio per un modello a benzina non ibrido, ovvero la nuova Civic Type R che dovrebbe debuttare in estate con un’unità 2.0 turbo da circa 320 CV.