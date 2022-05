Le auto elettriche cominciano a suscitare interesse anche quando si tratta di strappare record mondiali. E nel caso del guinness di oggi, rispetto alle controparti a combustione hanno un vantaggio enorme: non necessitano di ossigeno da bruciare per funzionare, quindi l'altitudine non riduce la loro efficienza e non fa loro alcun timore.

Ed ecco quindi che una Volkswagen ID.4 GTX, guidata da Rainer Zietlow e il suo team Challenge4, ha stabilito il 18 maggio 2022 un nuovo Guinness World Record per la maggior altitudine mai raggiunta su un'auto a zero emissioni: 5.816 metri. Per avere un termine di paragone, sono oltre 1.200 metri oltre la punta del Monte Bianco.

4 ore e 20 minuti di scalata su un vulcano

L'altezza di 5.816 metri registrata dalla Volkswagen ID.4 GTX batte di 45 metri il precedente record di altitudine (5.771 m), stabilito nel 2020. La squadra ha ricevuto il certificato a La Paz, in Bolivia, il 23 maggio. Ed è proprio in Bolivia, sulla cima del Vulcano Uturuncu, che è si è svolta l'impresa da record.

La variante della ID.4 protagonista è la GTX, la più sportiva e potente in gamma (se vogliamo, una specie di controparte elettrica di una GTI termica) con batteria LG Energy da 82 kWh - 77 kWh netti - e autonomia di circa 340 km.

Per raggiungere la base di Uturuncu in Bolivia e iniziare l'impresa, si è rivelata fondamentale l'infrastruttura di ricarica di Enel X Way installata nei vari hotel. E' interessante pensare poi alla rigenerazione, che avrà avuto un bel da fare durante il ritorno alla base, e probabilmente rimarrà poco da ricaricare una volta percorsi 5.800 metri di discesa.

La trazione è naturalmente integrale, fondamentale per percorsi di questo genere, mentre i cerchioni specifici da 18" sono in acciaio, con un peso paragonabile a ruote in alluminio della stessa misura.

Dice Challenge4, la squadra di Rainer:

"Alle 7 del mattino era ora di partire. Il percorso non asfaltato ha rappresentato una vera e propria sfida per un'auto di serie e i suoi componenti. Ma la tecnologia si è dimostrata pronta a questa eccezionale prova di resistenza. Dopo 4 ore e 20 minuti, Rainer Zietlow ha raggiunto la fine del percorso della miniera con la ID.4 GTX, e quindi il punto più alto del tracciato: 5.816 metri sul livello del mare - documentato da due localizzatori GPS e vari altimetri."

Rainer Zietlow aveva già tentato alcuni record a bordo delle auto elettriche, tra l'altro sempre a bordo del SUV Volkswagen ma in variante standard, col quale ottenne nel 2021 il record per il viaggio ininterrotto più lungo a bordo di un veicolo elettrico passando attraverso gli Stati Uniti.