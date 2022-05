Al SEMA Show 2019, Russel Built Fabrication presentò una Porsche 911 Baja Spec. Dopo la sua entrata in produzione, in un attimo il tuner ne ha creata un'altra, ancora più aggressiva e pronta all'off-road.

Si chiama Porsche 911 Safari, nome suggestivo che non a caso si rifà alla storica Safari originale degli Anni '80, e che il tuner riprende in salsa restomod partendo da una base 964 e montandoci il kit Sportsman. Il prezzo per questa trasformazione? oltre 125.000 euro.

Meccanica da rally

La Porsche 911 Safari Sportsman è più leggera della Baja Spec, ma dotata comunque di grandi aggiornamenti meccanici. Russel Built ha riprogettato l'intero comparto sospensioni, integrando un sottotelaio posteriore a bracci oscillanti in acciaio e coilover King Shocks con bypass interno.

Tutti questi aggiornamenti, fra cui l'allungamento del passo e l'allargamento della carreggiata, consentono a questa Porsche 911 di raggiungere un'escursione pari a oltre 25 centimetri sull'asse posteriore.

Per quanto riguarda l'avantreno, le sospensioni sono state aggiornate con un braccio inferiore in lamiera d'acciaio, cuscinetti e mozzi specifici per l'impiego gravoso del fuoristrada e un puntone regolabile EXE-TC personalizzato. Senza dimenticare le piastre per la campanatura regolabile.

La Safari Sportsman è progettata per fare il suo dovere sfruttando motore e cambio di serie della 964, ma è comunque disponibile un aggiornamento per chi volesse più potenza. E si può spaziare da una modifica leggera con un 3.8 litri fino anche a un 4.0 litri da 400 CV. Volendo si può aggiornare anche la trasmissione.

Una "Turbo" da off-road

Dal punto di vista estetico, la Porsche restomod gode di un look simile alla Turbo grazie a un kit widebody che ospita le nuove componenti meccaniche maggiorate.

Il pacchetto comprende solo il necessario per divertirsi in fuoristrada su una Porsche, ma c'è un'ampia gamma di aggiornamenti personalizzati fra cui scegliere: due portapacchi di diverso stile, una roll-bar con eliminazione dei sedili posteriori, esclusivi fari da rally rivestiti in carbonio, paraurti rinforzati con tubi in acciaio e un kit di rilocazione del radiatore dell'olio.

Russel Built sta già raccogliendo gli ordini per la sua restomod, con un prezzi a partire da 135.000 dollari - pari a oltre 125.000 euro al cambio attuale. TJ Russel, fondatore dell'azienda, ha dichiarato che l'obiettivo del pacchetto Safari Sportsman era quello di offrire "qualcosa di più accessibile" per i proprietari di 964 che sognano la Safari storica. Per questo motivo, la lavorazione è interamente a imbullonatura, con lavorazione minima, e dunque più semplice ed economica.