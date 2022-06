Rinnovata completamente dentro e fuori, la seconda generazione della Mercedes GLC alza ulteriormente l’asticella della tecnologia e del lusso nell’agguerrito segmento C. Il nuovo SUV della Stella entra in un’arena piena di rivali, tra cui le sfidanti storiche, ossia l’Audi Q5 e la BMW X3.

In competizione diretta con la GLC c’è anche l’inglese Jaguar F-Pace e l'italiana Alfa Romeo Stelvio. Dall’altro lato del pianeta, però, non dimentichiamo la Lexus NX (anch’essa rinnovata molto recentemente) e la new entry Mazda CX-60. Quest’ultimo modello è stato lanciato pochissimi mesi fa e punta a posizionare il brand allo stesso livello della Mercedes per dotazione, prestazioni e comfort.

Dimensioni

La Mercedes GLC propone delle dimensioni importanti abbinando una lunghezza di 4,71 metri ad un'altezza di 1,65 m (tra le più basse di tutto il segmento). Le particolari proporzioni del SUV tedesco si traducono in una spaziosità di bordo elevata (il passo di 2,88 m è il più ampio di tutta la categoria) e in un'ottima capacità di carico.

Mercedes GLC Audi Q5 BMW X3

Se si toglie l'eccezionale valore di 793 litri della F-Pace, infatti, la GLC si difende alla grande mettendo a disposizione ben 600 litri di capacità minima.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Bagagliaio Mercedes GLC 4,71 m 1,89 m 1,65 m 2,88 m 600 litri Audi Q5 4,68 m 1,89 m 1,66 m 2,82 m 520 litri BMW X3 4,71 m 1,90 m 1,68 m 2,86 m 550 litri Jaguar F-Pace 4,75 m 1,94 m 1,66 m 2,87 m 793 litri Alfa Romeo Stelvio 4,69 m 1,90 m 1,67 m 2,82 m 525 litri Lexus NX 4,66 m 1,87 m 1,64 m 2,69 m 520 litri Mazda CX-60 4,75 m 1,89 m 1,68 m 2,87 m 477 litri

Gli interni

A bordo, la nuova GLC sfoggia un'avanzato comparto tecnologico derivato in buona parte dalla Classe C. Lo schermo da 11,9" verticale e inclinato al centro della plancia è tra i più grandi del segmento, mentre il quadro strumenti è in linea con buona parte delle rivali.

Jaguar F-Pace Alfa Romeo Stelvio

Guardando i dati, è evidente il peso degli anni della Stelvio che dispone degli schermi più piccoli. Interessante, invece, il monitor da 14" della Lexus NX, il quale, però, è disponibile solo a pagamento. Di serie, infatti, l'auto è equipaggiata con un display da 9,8".

Modello Strumentazione digitale Dimensioni monitor infotainment Mercedes GLC 12,3" 11,9" Audi Q5 12,3" 10,1" BMW X3 12,3" 10,25" Jaguar F-Pace 12,3" 11,4" Alfa Romeo Stelvio 7" 8,8" Lexus NX 8" 14" Mazda CX-60 12,3" 12,3"

I motori

La nuova Mercedes GLC è disponibile unicamente con motori elettrificati nei gradi mild e plug-in. Nell'attesa delle sportivissime AMG (che dovrebbero equipaggiare propulsori a 4 cilindri ibridi da 500-600 CV), la versione più potente è l'ibrida ricaricabile da 381 CV.

L'unica elettrica di tutto il segmento è la iX3 da 286 CV (recentemente oggetto di restyling), mentre l'altra rivale tedesca, la Q5, verrà anch'essa rinnovata a breve e sono attesi propulsori ancora più performanti.

Molto particolare il listino della CX-60 che si compone di un'unica variante ibrida plug-in.

Lexus NX Mazda CX-60 Plug-in Hybrid

Se si parla di potenza pura, comunque, è la F-Pace a prendersi la scena: il SUV britannico si può scegliere con un powertrain ibrido plug-in da 404 CV o nella cattivissima 5.0 V8 da 550 CV (rigorosamente non elettrificata). Ma anche la Stelvio Quadrifoglio da 510 CV non scherza.

Modello Benzina Diesel Mild Hybrid benzina Mild Hybrid diesel Full Hybrid Plug-In Elettrico Mercedes GLC n.d. n.d. 2.0 204 CV, 2.0 258 CV 2.0 197 CV n.d. 2.0 313 CV, 2.0 335 CV, 2.0 381 CV n.d. Audi Q5 n.d. n.d. 2.0 204 CV, 2.0 265 CV, 2.0 299 CV< 2.0 163 CV, 2.0 204 CV, 3.0 286 CV, 3.0 341 CV n.d. 2.0 367 CV n.d. BMW X3 3.0 510 CV n.d. 2.0 184 CV, 2.0 245 CV, 3.0 360 CV 2.0 150 CV, 2.0 190 CV, 3.0 249 CV, 3.0 340 CV n.d. 2.0 292 CV 286 CV Jaguar F-Pace 2.0 250 CV, 5.0 V8 550 CV n.d. n.d. 2.0 163 CV, 2.0 204 CV, 3.0 300 CV n.d. 2.0 404 CV n.d. Alfa Romeo Stelvio 2.0 200 CV, 2.0 280 CV, 2.9 510 CV 2.2 160 CV, 2.2 190 CV, 2.2 210 CV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Lexus NX n.d. n.d. n.d. n.d. 2.5 244 CV 2.5 309 CV n.d. Mazda CX-60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.5 328 CV n.d.

I prezzi

Mercedes non ha ancora ufficializzato i prezzi del nuovo modello, ma possiamo immaginarci un leggero incremento rispetto al range di 51.000 - 105.000 euro dell'attuale generazione.

Guardando i listini delle rivali, la più impegnativa è la F-Pace che parte da oltre 67 mila euro con la versione mild hybrid diesel da 163 CV e supera i 115 mila euro con la SVR. Balza all'occhio, invece, il range di prezzi piuttosto contenuto della Mazda. In quest'ultimo caso, la differenza di costo è dettata unicamente dagli allestimenti dato che, come detto, c'è solo una motorizzazione disponibile.