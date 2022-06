Tra le auto più amate dagli italiani c'è di sicuro l'Alfa Romeo Duetto, la spider del Biscione diventata una vera star anche per essere stata protagonista del film "Il laureato". Un modello che ancora oggi, a quasi 30 anni dalla sua scomparsa, continua a far battere i cuori non solo degli alfisti. Quasi certamente nel piano industriale del Biscione non ci sarà spazio per una sua erede, lasciando quindi a elaboratori il compito di tenerne in vita il mito.

Un compito assunto da Garage Italia che, in occasione della Milano Fashion Week, presenterà in anteprima la Spider Duetto Hybrid, rielaborazione estetica e meccanica basata su un esemplare del 1992.

Inconfondibile

Esternamente l'Alfa Romeo Duetto di Garage Italia si contraddistingue per una nuova tinta verde acqua stesa su una carrozzeria completamente ribattuta e alleggerita, ma che mantiene lo stesso stile della Duetto originale, con ad esempio le grosse luci circolari anteriori. Cambia invece il trilobo Alfa, con colorazione total black (logo incluso) e design ben più spigoloso.

Dell'abitacolo non ci sono immagini, sappiamo solo che sedili e pannelli porta sono rivestiti in pelle firmata Frau e che grande cura è stata riservata all'impianto audio, progettato ad hoc. Chissà se ci saranno elementi moderni come monitor per strumentazione e infotainment o se tutto rimarrà squisitamente analogico.

Biscione mild

La vera grande novità sarà però rappresentata dalla motorizzazione elettrificata, della quale sappiamo ancora pochissimo. Il comunicato stampa infatti si limita a citare un sistema Kers fornito dalla Newtron. Dovrebbe quindi trattarsi del sistema mild hybrid sviluppato dall'azienda italiana, capace di recuperare l'energia dissipata in frenata e restituirla in accelerazione.

Maggiori informazioni saranno sicuramente rilasciate il 9 giugno, quando l'Alfa Romeo Spider Duetto Hybrid debutterà dal vivo presso la sede di Garage Italia (Piazzale Accursio 22, Milano) dove rimarrà fino a domenica 12.