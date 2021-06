I configuratori auto online sono ormai sempre più ricchi di opzioni e di fascino, con grafiche curate nel minimo dettaglio e possibilità di visualizzare l'auto in ogni angolazione possibile e immaginabile, sia all'esterno sia all'esterno. E questo non solo per Case auto classiche, ma anche per preparatori e altro.

Proprio come accade con Garage Italia, l'hub creativo fondato da Lapo Elkann, online da pochi giorni col proprio configuratore web che per ora ha come protagonista la Datsun 240Z, la coupé giapponese anni '70 - ultimo progetto di restomod di Garage Italia - alla quale si affiancheranno in futuro la Panda Integral-e e la 500 Jolly Icon-e.

Fuori e dentro

Si inizia naturalmente dall'esterno e dalla scelta della tinta per la carrozzeria, con la possibilità di vedere l'auto a 360° cogliendo così le sfumature del colore a seconda di come viene colpito dalla luce. Si passa poi ai cerchi in lega e alla scelta dello stile dell'abitacolo, tra vari pigmenti per la pelle dei sedili e il tessuto dei tappetini e lo stile delle cuciture dei sedili.

E proprio la Datusn 240Z rappresenta la porta di ingresso in un mondo tutto nuovo per Garage Italia: oltre a fare da apripista per il configuratore online, la coupé giapponese ha il compito di rappresentare uno dei primi esempi di NFT dell'atelier fondato da Lapo Elkann. Nel 2022 infatti sarà messa in vendita anche una versione digitale dell'auto, la cui autenticità sarà garantita prorio dai Non Fungible Token tramite la Blockchain.

Arrivano le icone

Come scritto in futuro sarà possibile personalizzare anche la Panda Integral-e, versione elettrica della prima Fiat Panda 4x4, e la 500 Jolly Icon-e, anche lei elettrica e basata sulla Jolly firmata da Ghia tra il 1957 e il 1974. Tutti modelli che, una volta personalizzati, potranno essere salvati per poi inviare una richiesta di informazioni direttamente a Garage Italia.